Sivert (23) til topps på Sjusjøen: – Det hadde jeg ikke trodd under oppvarmingen

Sivert Guttorm Bakken tok en overraskende seier under den nasjonale sesongåpningen i skiskyting på Sjusjøen.

Sivert Guttorm Bakken skjøt feilfritt og tok en foreløpig ledelse takket være solid fart i sporet.

Den ledelsen beholdt han helt inn. Bakken tok seieren og sikret seg en gyllen mulighet til å kvalifisere seg til verdenscuprennene i Ôstersund.

– Det var veldig moro. Jeg hadde ikke trodd det på oppvarmingen i dag. Jeg følte meg seig under oppvarmingen, men så løsnet det i sporet, sa Bakken til NRK etter seieren.

Bakken har slitt med hjerteflimmer de siste årene, men har nå operert og tilbake for fullt.

– Nå har jeg det veldig fint. Jeg har operert hjertet, alt skal være på stell der. Det er en helt enorm forskjell med det jeg kjenner på nå. Det er en følelse med flimmer at du stivner helt voldsomt. Det er litt annerledes det jeg gjør nå, selv om jeg stivner nå og, men på en helt annen måte, sier han til TV 2.

Nå håper Bakken på å gå verdenscup i Sverige.

– Det gjelder å ta muligheten når du får den, så får vi se hva fortsettelsen blir, sier han til TV 2.

– Det er ikke utenkelig at vi ser ham i Östersund når han vant her i dag, slo Johannes Dale fast.

Bakken vant med tiden 24:27,4. I tillegg til at han skjøt feilfritt hadde han også svært god tid i sporet. Han hadde Håvard Gutubø Bogetveit og Tarjei Bø bak seg på pallen.

Håvard Gutubø Bogetveit var svært fornøyd med sin innsats. Bogetveit gikk et flott løp på tiden 24:36,9 med én bom på to skytinger.

– Det er vanskelig å si hva det var som gjorde at jeg lyktes her, men jeg har gjort en god jobb i sommer og høst. Så var det min type føre, sa Håvard Gutubø Bogetveit, som ble nummer to, til NRK.

De norske favorittene, Sturla Holm Lægreid og nevnte Bø, bommet begge en gang hver på første skyting og falt tidlig bakpå. Begge fylte imidlertid på stående men var for langt bak landsmann Bakken til slutt.

– Jeg er kjempefornøyd. Det ble ni treff, alt i alt veldig fornøyd, sa Tarjei Bø til NRK.

Johannes Thingnes Bø var ikke i lørdagens renn grunnet en lett forkjølelse.

De franske stjernene Simon Desthieux, Emilien Jacquelin og Quentin Fillon Maillet klarte ikke å hevde seg særlig i løpet.