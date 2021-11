Kommer med klart TV-råd til Bollestad: – Vær forsiktig!

Olaug Bollestad (60) ble lørdag valgt til leder for KrF – og med seg på veien får hun ti bud fra partifeller og politiske motstandere.

1. Du skal bygge lag

– Mitt beste tips til Bollestad er å prioritere å bygge lag, sier Venstre-leder Guri Melby.

Hun overtok selv et parti i krise i september i fjor, og lyktes med å lede Venstre til et overraskende godt valgresultat ved høstens stortingsvalg.

– Det er ingen som greier å gjenreise et parti alene, det viktigste er å få folk til å jobb sammen som et lag. Og ikke hør for mye på kommentatorer eller andre eksperter, ingen av dem kjenner partiet like godt som du gjør uansett, sier Venstre-lederen.

2. Du skal være en midtbanespiller

Tidligere KrF-leder Kjell Magne Bondevik tyr til fotballmetaforer:

– Hun skal holde seg på midten av banen – være en midtbanespiller, med tydelig referanse til KrF nå må rendyrke seg som sentrumsparti igjen.

3. Du skal lytte

– Husk at du har to ører og en munn – lytt mer enn du snakker.

Slik lyder fylkesleder i Rogaland KrF, Oddny Helen Turøy, sine ord. Hun håper også den nyvalgte lederen tar godt vare på seg selv.

BRUK ANDRE: Er rådet fra Høyre-leder Erna Solberg, som kjenner Bollestad godt fra regjering. Foto: Frode Sunde / TV 2

4. Du skal ikke gjøre alt selv

Tidligere statsminister Erna Solberg (H) kommer også med tips.

– Skal du klare deg som partileder, må du være deg selv, og være flink til å bruke andre. Ikke forsøk å gjøre alt selv, sier Solberg.

5. Du skal styrke grønnfargen

Nestleder i Miljøpartiet De Grønne, Arild Hermstad, kommer med en tydelig beskjed:

– Ikke glem å styrke grønnfargen til partiet, sier Hermstad, som også oppfordrer Bollestad til å dyrke ny kunnskap og ta vare på humøret.

6. Du skal beholde humoren

Nyvalgt 1. nestleder i KrF, Dag Inge Ulstein, så lenge ut til å kunne utkonkurrere Bollestad til ledervervet, men valgt å ikke stille. Han oppfordrer nå sin partikollega til å holde på sitt gode humør, og snedige humor.

– Det er jo Olaug som for det meste står for humoren i gruppa, for å si det sånn. Så der trenger hun ikke så mye råd fra meg. Det er vanskelig å beseire henne der, sier Ulstein.

LEDERDUO: Olaug Bollestad, her sammen med nyvalgt 1. nestleder Dag Inge Ulstein på KrFs ekstraordinære landsmøte. Foto: Javad Parsa / NTB

7. Du skal breie ut partiet

– Gjør partiet relevant for en større velgergruppe. Og vær tydelig på prioriteringene. Denne ukas opptreden i media lover godt for fortsettelsen, sier fylkesleder i Viken KrF, Britt Egeland Gulbrandsen.

8. Du skal lede som en hyrde

– Du skal lede partiet som en god hyrde, så du får leve lenge i politikken, sier fylkesleder i Oslo KrF, Jan-Erik Fjukstad Hansen.

9. Du skal ikke synge på TV

Tidligere leder av Kristelig Folkeparti, Knut Arild Hareide, fikk denne uka ny jobb som sjøfartsdirektør.

Hans råd til sin tidligere partikollega, lyder:

– Vær forsiktig med å synge på TV.

Bollestad bør altså ikke følge i tidligere KrF-leder Valgerd Svarstad Hauglands fotspor. Hun har aldri fått glemme sin opptreden med slageren «La det swinge» i NRK-programmet «Den store klassefesten» i 2001.

10. Du skal være deg selv

KrF-Ordfører i Hå, Jonas Skrettingland, oppfordrer Bollestad til å være romslig som leder, og som mange med ham oppfordrer han:

– Hun må være seg selv og la de andre rundt henne være slik de er, sier Skrettingland.

Og den nyvalgte lederen tar rådene med sitt sedvanlige gode humør.

– Dette var løye! Takk til denne flotte gjengen for gode råd. De skal jeg jobbe for å holde, selv om jeg ikke kan love at jeg ikke synger på TV, sier Bollestad.