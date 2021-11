Dette sier kjendisene om Maskorama-ryktene: – Jeg er overbevist

GOD KVELD NORGE (TV 2): Hvem som gjemmer seg bak maskene er et hett tema om dagen, også blant kjendisene.

– Jeg er overbevist om at bamsen er Ingeborg Walther, sier fjorårets vinner Ulrikke Brandstorp, og tenker på artisten som har deltatt på både The Voice og Stjernekamp.

BAMSEN? Er det Ingeborg Walter som gjemmer seg i bamsen? Foto: Tore Meek / NTB

God kveld Norge møter henne på premieren til «Reisen til julestjernen» på Folketeatret, og Brandstorp har flere tips til oss.

– Og så tror jeg at snømonsteret er en av Solli Tangen-brødrene.

Det tipset stiller også TV 2-programleder Kathrine Moholt seg bak.

– Jeg tror snømonsteret er min gode venn Didrik Solli Tangen!

Moholt kommer på rød løper med datteren Sofia Linn (7), som tror at NRK-profil og YouTuber Victor Sotberg gjemmer seg inne i dragen.

MOR OG DATTER: Moholt kom med sin yngste datter Sofia Linn på "Reisen til julestjernen". Foto: Kristoffer Arnesen

Mistenker kollega

Skal vi danse-dommer Morten Hegseth mistenker sin VGTV-kollega Vegard Harm.

– Han er verdens beste til å holde på hemmeligheter. Så jeg har kjørt han på det, men han nekter, sier Hegseth, som tror snømonsteret er Harm på grunn av et hint som handler om iskaffe.

Harm forteller til God kveld Norge at han har gitt opp å nekte for det.

– Han har fått det helt for seg at jeg er med på Maskorama, og selv om jeg forteller han hva jeg skal på lørdag så er han sånn: «Nei, det skal du ikke. Du prøver å lure meg!»

– Så jeg har gitt opp, det er bare å «go with the flow», sier Harm som ikke selv har noen gode tips å gi.

VEGARD HARM? Skal vi tro hans makker Morten Hegseth. Foto: NRK

Tror på Petter Stordalen

Influenser Martine Lunde fulgte med forrige lørdag, men synes det er veldig vanskelig å tippe. På åpningsfesten til Lyko kommer hun med Joakim Kleven. som tipser om Petter Stordalen bak maska til heldiggrisen.

– Ja, det kan faktisk være at det er han, svarer Lunde.

– Ja, for han sang: «money, money, money»! Det må være Petter Stordalen, sier Kleven.

Proffdanser Tarjei Svalastog sier at han har et godt tips som han ikke har sett andre steder.

– Jeg tror snømonsteret er «Øisteins tegneblyant». Den stemmen er helt lik! Bare sjekk det ut, sier Svalastog, og sikter til Øistein Kristiansen som lærer barn å tegne på NRK.

MONSTER? Tarjei fra Skal vi danse tror at Øistein Kristiansen er snømonsteret. Foto: oistein.com

Jacob Schøyen nekter ikke

Vegard Ylvisåker mener at en av de som står på scenen i «Reisen til julestjernen» også er med på Maskorama.

– Jacob Schøyen, han har sikkert sneket seg med der. Jeg tipper han, sier Ylvisåker.

FAMILIE: Vegard Ylvisåker tok med familien på premiere. Foto: Kristoffer Arnesen

Etter premieren møter God kveld Norge Schøyen Andersen bak scenen, iført kostymet til «Greven». Vi spør om han også har tid til Maskorama.

– Hvem vet? Jeg spiller ikke på lørdager. Bare dobbel søndag, mandag og tirsdag.

– Du trenger ikke fri, du?

– Nå har jeg blitt så vant til de greiene her, så hvorfor ikke kline til med litt mer? Eller hvem vet, jeg vet ikke, svarer Schøyen Andersen lurt.

Jan Thomas tar notater

Morten Hegseth har flere tips å gi.

– Birgit Skarstein er havfruen. Jeg tror Petter Northug er med, og mamma tror at Desta Beeder er med, forteller han, og legger til at ingen må se Maskorama på lørdag, for da er det nemlig finale i Skal vi danse samtidig.

– Se det i reprise på søndag! smiler Hegseth.

Jan Thomas er dommer i Maskorama, og hadde også tatt turen til Folketeatret denne uken. Men hodet var ikke kun koblet på juleforestilling.

– Jeg ser at Ingeborg Heldal er her i dag, og hun er tippet til å være nøkken. Margrethe Røed er her, og hun ble så rar. Jeg fikk en klem og så bare løp hun av gårde. Så nå må jeg tilbake til boka mi, smiler Jan Thomas.