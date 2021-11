Fransk seier på Sjusjøen: – Det er bittert

Marte Olsbu Røiseland skjøt feilfritt på første, men måtte ut i strafferunde på andre skyting under den nasjonale åpningen i skiskyting på Sjusjøen.

Tiril Eckhoff bommet én på første skyting, men skjøt fullt hus på stående og kastet seg rett inn i tetkampen.

Ingen av dem klarte imidlertid å tukte franske Julia Simon. Hun skjøt feilfritt og tok seieren foran Røiseland på andre og Eckhoff på tredje.

– Jeg er ikke fornøyd med en andreplass, man går alltid for å vinne. Men jeg gjennomførte et godt renn. Det var bittert, for på nasjonal åpning burde vi tatt det, sa Røiseland til NRK.

– Jeg er ganske godt fornøyd med løpet i dag. Gikk godt på ski, men det var litt tungt mot slutten. Vi vet at de franske er gode, sa hun til TV 2.

Eckhoff likte imidlertid å være i gang igjen.

– Det var digg å gå ski igjen, men jeg var stiv som en pinne, sa Eckhoff til NRK.

Søndag er det fellesstart, og begge de to norske har troen på seier der.

– Det kommer en dag i morgen og da skal vi bite mer fra oss, sa Røiseland.

– Vi satser på det. Vi krysser fingrene, la Eckhoff til.

Røiseland, som ble VM-dronning i 2020, startet godt og ledet med snaue ti sekunder ned til nestemann på lista etter første skyting. Hun fortsatte å gjøre det godt i sporet og kom inn til andre skyting i god tid.

Der ble det imidlertid én bom for Røiseland som kom ut av andre skyting fire sekunder bak franske Simon som leverte et feilfritt løp og vant på tiden 21:29,4. Røiseland kom til slutt i mål 3,6 sekunder bak Simon i mål.

Eckhoff bommet på første skyting, klarte ikke å finne sin raskeste fart i sporet og gled inn til tredjeplass 21 sekunder bak Simon.

– Jeg er i god form og skytingen min var god. Jeg har forberedt meg med mye trening og høy intensitet i sommer. Jeg er veldig glad for seieren. Det er alltid kjekt å gå renn her, og jeg var heldig som vant i dag, fordi Marte bommet en gang, sa den franske vinneren til NRK.

Ingrid Landmark Tandrevold bommet én gang og var brukbart fornøyd med gjennomføringen. Hun endte på en niendeplass.

– Det var tungt. Det var veldig tøffe løyper i dag. Det var ikke verdens beste føre, for å si det sånn. Jeg må bruke litt tid på å komme meg i gang, sa Ingrid Landmark Tandrevold til NRK.