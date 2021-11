Polen hevder grensegjerde ble angrepet av hviterussiske soldater

Den polske grensevakttjenesten offentliggjorde lørdag formiddag en video som angivelig viser et angrep på grensegjerdet natt til lørdag, i området ved landsbyen Czeremcha øst for Warszawa.

Hviterussere skal ifølge polsk grensevakt ha utstyrt rundt 100 migranter med tåregass, som ble brukt under forsøket på å krysse grensen.

Grensevakttjenesten skriver på Twitter at hviterussiske soldater rev opp gjerdestolper og rev ned piggtråd med en anleggsmaskin, mens de polske styrkene ble blendet med laserlys og strobelys.

Ifølge nyhetsbyrået AP er påstandene vanskelig å verifisere.

Storbritannias forsvarssjef Nick Carter sier at det ikke siden den kalde krigen har vært større fare for at Russland og Vesten kan bli kastet ut i krig, melder Reuters.

NATO-kilder: Hybrid krigføring

Spenningen øker mellom øst og vest, og NATO er på vakt mot ytterligere eskalering av situasjonen i regionen.



Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko anklages av Polen og andre for å sende flyktninger og migranter til grensene mot Polen, Litauen og Latvia, som hevn for sanksjoner EU har innført mot hans regime.

Polsk politi i grenseområdet ved Kuznica. Foto: Policja Podlaska/Reuters/NTB

Ifølge polske myndigheter har over 10.000 forsøkt å krysse grensen ulovlig siden august, 6.700 bare i november.

Polen har sendt 15.000 soldater til grenseområdet for å hindre at flere tar seg over. Polens statsminister Mateusz Morawiecki anklaget denne uken Hviterussland for statsterrorisme.

NATO-kilder kaller det hybrid krigføring og har lovet å komme landet til unnsetning, og EU truer Hviterussland med nye sanksjoner.

Biden er bekymret

USAs president Joe Biden er bekymret over situasjonen på grensen.

– Vi tenker at det er av stor bekymring. Vi har kommunisert vår bekymring til Russland og Hviterussland. Vi tenker det er et problem, sier den amerikanske presidenten.

Russland er den den fremste støttespilleren til Lukasjenko, men Russland har ingenting med migrantkrisen på grensen mellom Hviterussland og Polen å gjøre, hevder president Vladimir Putin.

– Jeg vil at alle skal vite det: Vi har ingenting med dette å gjøre, sier Putin i et intervju med den statlige russiske kringkasteren Vesti.

Putin sier videre at europeiske ledere må snakke med Hviterusslands president dersom de ønsker å få en slutt på krisen.

– Etter det jeg forstår er Lukasjenko og Angela Merkel villige til å snakke sammen. Jeg håper at det kan skje i nær fremtid, det er svært viktig, sier Putin.