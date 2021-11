Travel natt for politiet: Blodige slagsmål, innbrudd og amper russefest

Vest politidistrikt beskriver natt til søndag i Bergen som «travel».

– 15 stykker bortvist fra Bergen sentrum og fire stykker innsatt i drukkenskapsarrest. 125 loggførte oppdrag siden klokken 23, skriver de på Twitter litt før klokken seks.

I tillegg har en person blitt pågrepet i Os mistenkt for å ha slått og knekt nesen på en annen person. Tre personer ble også bortvist fra Sunnfjord hotell i løpet av natten.

Politiet i Oslo meldte rundt klokken ett at de var til stede ved en russefest på Forsamlingshuset i Høyenhall i Røyken.

- Det har vært flere slåsskamper og dårlig stemning på stedet. Arrangør har ikke kontroll og arrangementet avsluttes av politiet, skriver de på Twitter.

Tok feil hus

Også politiet i Agder forteller om «en hektisk natt».

Klokken fire i natt måtte politiet i Grimstad rykke ut til en fest som plaget flere hotellgjester.

– Gjestene får ikke sove og klager til resepsjonen. Politiet har vært hos naboen og avsluttet festen, skriver de på Twitter.

I Vennesla varslet en redd beboer politiet om en mann som banket på døren og ville inn.

– Politiet på stedet og påtreffer en meget beruset mann som har bodd på adressen tidligere. Bortvist og forklart at han bor et annet sted nå.

I Skien rykket politiet ut til melding om innbrudd på Gimsøy ungdomsskole litt før klokken fire.

– Det er knust to ruter på en dør samt at det brutt opp to boder. Uvisst om det er stjålet noe. Politiet oppretter sak, skriver Sør-Øst politidistrikt på Twitter.

Fikk flaske i hodet

I Lillestrøm fikk politiet melding om en mannlig gjest som ble slått med flaske i hodet på et utested. Da de kom til stedet, var både gjerningsperson og fornærmede bort.

– Vitneforklaringer tilsier at det er utøvd vold fra begge parter. Vedkommende som fikk en flaske i hodet, skal blø som følge av dette.

Rundt halv fire måtte politiet rykke ut til meldinger om slagsmål på en uteservering på Jessheim. Her ble tre menn i 20-årene bortvist.

I Drammen ble to personer bortvist fra sentrum som følge av slåsskamp. Også på Lillehammer, Elverum og Notodden ble personer innbrakt eller bortvist etter slagsmål.

Politiet forteller at de måtte bortvise flere fulle personer i Tønsberg, Kristiansand, Ålesund og Hammerfest.