Nakstad: Flere sykehusinnlagte nå enn under den andre bølgen i fjor høst

Det siste døgnet er det registrert 1.762 koronasmittede i Norge. Det er 256 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste syv dagene er det i snitt registrert 1.609 koronasmittede per dag.

Tilsvarende snitt for syv dager siden lå på 1.277, så trenden er stigende.

Fredag var 190 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var seks flere enn dagen før. 58 ligger på intensivavdeling, blant dem er 28 på respirator. Det er åtte flere på intensiv og to flere på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

– Må snu trenden

– Vi har sett denne trenden i ganske mange uker, og vi vet at innleggelsestallene ofte øker en uke etter at smittetallene øker. Det viser at vi er inne i en trend som vi må snu, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til TV 2.

Antall sykehusinnleggelser nå er høyere enn under den andre smittebølgen i fjor høst, påpeker han.

– Det medfører at noen sykehus faktisk må opp på beredskapsnivå. De må endre på planlagt aktivitet. Vi vet at helsepersonell i Norge er veldig slitne etter et og et halvt år med pandemi, sier Nakstad.

Tre råd til regjeringen

Dette er hans tre viktigste råd til regjeringen for å snu trenden:

– Vi har jobbet med tre ting som regjeringen langt på vei gikk ut med under pressekonferansen i går. Det ene er endring av testsystemet vårt, at vi ruller ut flere selvtester og at det blir en plikt til å teste seg hvis du er nærkontakt og vaksinert, sier assisterende helsedirektør.

Han forsikrer om at selvtestene er veldig gode til å fange opp folk som er reelt smitteførende.

– Det andre er koronasertifikat, og det tredje er hva vi gjør på grensene, med tanke på folk som reiser inn og ut av Norge for å jobbe, og kommer fra land hvor vaksinedekningen er veldig lav, sier Nakstad.

På spørsmål om han tror dette er nok for å stoppe smittetrenden, svarer han:

– Tiltakene er ikke nok, men hvis etterlevelsen av dem er god, så vil dette være nok. For vi får veldig god drahjelp av vaksinene. Vaksinene presser smittetallet R fra kanskje et sted mellom 5 og 10, hvor det ellers ville ha vært hvis vi ikke var vaksinert, og ned til nesten 1, sier Nakstad, og fortsetter:



– Men vi kommer ikke helt under 1, og det betyr at smitten fortsetter å vokse. Vi må hjelpe til litt selv, og da må vi holde oss hjemme når vi er syke og følge de lokale rådene som er ganske tydelige i mange kommuner.

8,2 millioner tester

Ved midnatt natt til lørdag var det utført 8,2 millioner koronatester i Norge siden februar i fjor. I alt har 226.064 personer testet positivt.

Til nå har 4.219.037 personer fått første dose av koronavaksinen, og 3.772.054 personer har fått andre dose.

Til sammen er 950 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

58,9 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om 22 dødsfall i Norge. (TV 2/NTB)