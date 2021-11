Brann på skole i Oslo

Brannen førte til brannskader på utsiden av en vegg. Den spredte seg videre til taket, men det var ingen åpen flammer.

– Det er en del røyk under takplatene, og vi jobber med slukkespiker for å få kontroll. Vi sjekker med varmekamera og åpner etter hvert taket for å kontrollere at brannen er slukket, sier vaktkommandør Tor Audunhus i 110-sentralen til NTB.

Brannen ble meldt klokken 00.30, og like etter klokken to opplyste brannvesenet at den var slukket.

