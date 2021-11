Steve Bannon tiltalt for å ha vist forakt for Kongressen

Donald Trumps tidligere sjefstrateg Steve Bannon er tiltalt i en føderal storjury for å ha vist forakt for Kongressen.

Tiltalen fra justisdepartementet i USA fredag kveld har bakgrunn i at Bannon nektet å vitne i komiteen som gransker kongresstormingen 6. januar.

Dermed stemte Representantenes hus i oktober for å be påtalemyndigheten om at han straffeforfølges.

67 år gamle Bannon ble instruert av Trump til ikke å stille opp. Han hadde fra før, via sin advokat, varslet at han ikke ville svare på noen spørsmål.

– Amerikanere fortjener å vite hva han visste og hva han gjorde, sa republikaneren Liz Cheney, som er med i granskningskomiteen.

Kan medføre fengsel

Justisdepartementet opplyser at Bannon er tiltalt for et tilfelle av å nekte å vitne, og ett tilfelle av å nekte å innfri komiteens stevning av dokumenter. Hvert tiltalepunkt har en strafferamme på minst 30 dager og inntil ett år i fengsel.

Bannons advokat har foreløpig ikke svart på nyhetsbyrået APs forespørsel om kommentar.

6. januar stormet tusenvis av Trump-tilhengere Kongressen. Det skjedde i et forsøk på å stoppe den formelle godkjennelsen av Joe Biden som vinner av presidentvalget i november 2020.

«War room»

Bannon deltok ifølge 6. januar-komiteen på et møte 5. januar på et luksushotell i Washington, sammen med flere andre i Trump-tilhengere. Møtet ble holdt i det som er blitt omtalt som et «war room» – et begrep som blant annet brukes om militære kommandosentre.

Bannon ble i august 2016 leder for Donald Trumps valgkamp. Etter Trumps valgseier fikk han en spesialstilling som sjefstrateg og fast plass i USAs nasjonale sikkerhetsråd. I april 2017 ble han fjernet fra rådet.

Benådet

I august 2017, en uke etter opptøyene i Charlottesville, forlot han Det hvite hus.

I august 2020 ble Bannon tiltalt for å ha underslått penger fra innsamlingsaksjonen «We Build The Wall» (Vi bygger muren).

Rettssaken skulle egentlig starte i mai 2021, men Bannon ble benådet av president Donald Trump på sistnevntes siste dag i embetet.