Været overrasker: – Godt over normalen

Til tross for at kalenderen viser midt i november, lar snøen seg vente på for Sør-Norge. For til tross for at vinterkulden har herjet nord i landet i flere uker, er det fortsatt ingen snø i sikte i sør.

Lørdag fortsetter snøtrenden i Nord-Norge. Fra Bodø og nordover blir det sludd og snøbyger.

Også Sørlandet får noe nedbør i form av regn, men ellers har meteorologen gode nyheter for helgeværet.

– Det blir oppholdsvær i resten av Sør-Norge og ganske fint. Det blir til og med fint på Helgelandskysten, forteller meteorolog i Storm Geo, Olav Krogsæter.

Søndag blir det oppholdsvær i nesten hele landet, med litt skyer på Østlandet og noen snøbyger i Troms og Finnmark.

– Det blir mye greit vær i helgen, og rolig vær i Sør-Norge, sier Krogsæter.

Fare for frost

Til uka snur det derimot. Et kraftig lavtrykk fra norskehavet sørger for regn og nedbør fra Vestlandet og nordover nesten hele uka. Østlandet og Sørlandet ligger i le og slipper unna regnværet, mens det vest og nord i landet blir utroig vær og lange perioder med stiv kuling.

Til tross for ulikt vær i landet blir det påfallende høye temperaturer - også i nord. For selv om helgen er kjølig med fare for nattefrost i både nord og sør, blir det mildere vær i hele landet, hele uka.

– I Oslo blir det veldig midt, mellom seks og ti grader, stort sett. Kristiansand får omtrent samme temperatur, mens Stavanger får ti grader hver dag neste uke, forteller meteorologen.

Også Bergen får temperaturer rundt ti grader, mens det i Trondheim blir litt kjøligere med mellom fem og syv grader. I både Bodø og Tromsø ligger gradestokken på mellom fem og åtte grader.

Ingen snø i sikte

Krogsæter er klar på at de høye temperaturene er langt fra vanlige.

– Det er veldig mildt til å være november. Det er godt over normalen, men vi har blitt vant til det de siste årene, sier han.

Selv lengst nord i landet blir det overraskende mildt. Karasjok kan så vidt holde på kuldegradene, og ligger på rundt null.

– Det er bare på Finnmarksvidda og i høyfjellet man får minusgrader til uka. Kort oppsummert blir det mildt og vått i vest og nord, og mildt og tørt i sør og øst, sier Krogsæter.

De som ønsker seg snø sør i landet må derfor enten smøre seg med tålmodighet eller dra til fjells, ifølge meteorologen.

– Det er ikke noen vinter på vei i lavlandet, så det blir ingen snø her med det første, sier han.