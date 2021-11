Marte (32) nektet å la seg stoppe av naboklagene. Nå kan hun glise for verdensrekord

Marte Kjenner begynte ikke med styrkeløft før i 2016, men 1. oktober fikk trønderen opp 192 kilo i knebøy under VM. Det holdt til gull og ny verdensrekord.

– Det å ta gull på et VM i knebøy og verdensrekord er noe av det største jeg har opplevd, i hvert fall i idrettskarrieren. Jeg ser veldig frem til neste mulighet, sier den nybakte verdensmesteren til TV 2.

32-åringen løftet i 69-kilosklassen. Den tidligere verdensrekorden i knebøy var på 188 kilo. At det var nettopp Kjenner som skulle ta gullet, var det svært få som hadde spådd:

– Jeg var kanskje min klasse sin største underdog vil jeg si. Det var mange som ble overrasket, deriblant kommentatorene. Det var mange som kom å henvendte seg til meg i ettertid. Det var veldig gøy, det er morsomt å være underdog og overraske, sier Kjenner.

Balkong-verdensrekord

Oppladningen til verdensmesterskapet var imidlertid noe spesiell for styrkeløfteren.

– Styrkeløft var jo nede i lang tid under pandemien. Det var ingen konkurranser eller noe som helst. Men jeg har brukt tiden godt til å bli sterk og bygd et godt grunnlag.

Da koronapandemien stengte ned landet i mars 2020, var Kjenner nødt til å tenke alternativt for å opprettholde formen.

HJEMMEGYM: Marte Kjenner (32) trener hjemme på balkongen. Foto: Privat

– Trening er livet mitt egentlig, så har jeg en balkong på en relativt ålreit størrelse. Den ble fylt med vekter, stativ, benk og hele, og der har jeg egentlig trent gjennom hele pandemien. I minusgrader og plussgrader og alt mulig. Det har vært en god løsning i pandemien til å legge et godt grunnlag, forteller Kjenner.

Selv om naboene tidlig klaget på at det ble dunket vekter på over 200 kilo i balkongen, tilpasset hun seg med å sette ned vektene litt mer forsiktig, og overholdt det hun omtaler som er akseptabelt lydnivå.

– Det rister bra i fjerde etasje når du løfter 215 kilo i markløft, så man må være litt forsiktig. Det var noen naboer som kom å ringte på ganske fort og lurte på om jeg hamret med slegge, flirer 32-åringen, og fortsetter:

– Det ideelle er å ha et sted som er egna, men det har vært mange gøye løft på balkongen. Jeg satt litt rekorder der også, uoffisielle balkong-verdensrekorder, det har jeg nok flere av tror jeg, ler Kjenner.

Begynte for seks år siden

Kjenner begynte med styrkeløft noe tilfeldig i 2016, og har ikke sett seg tilbake siden.

– Jeg og en kollega var litt nysgjerrig. Vi hadde holdt på med styrketrening en stund, så kan man jo konkurrere i det også. Det var egentlig bare tilfeldig, så ble jeg bitt av basillen når det gikk såpass bra, forteller hun.

I VM løftet Kjenner 524,5 kilo i benkpress, knebøy og markløft. Det holdt til sølv sammenlagt, 5,5 kilo bak gullet og Chandler Babb fra Jomfruøyene. Det altså seks år etter at hun begynte å satse.

– Det er mange som kan bli gode i styrkeløft på relativt kort tid. Men det skal nok litt til for at det klaffer så godt at man når verdenstoppen. Om man holder på en del år, trener godt og har tålmodighet kan man gjøre det ganske bra, sier Kjenner, som erkjenner at det ligger mye jobb og dedikasjon bak det hele.

– Det har vel vært trening hver dag i fem år i hvert fall. Tusen tonn. Masse arbeid, masse sene økter, svette, tårer, litt av alt egentlig.

EM i Sverige 11. desember er det neste høydepunktet.

– Hvis ting klaffer så vil jeg prøve på 200 i knebøy, det er jeg sulten på. Jeg har store store ambisjoner om å vinne EM. Så er det VM neste år. Jeg er veldig fornøyd med andreplassen i VM, men jeg er ikke så fornøyd med prestasjonen i VM. Jeg har mer inne føler jeg.

I EM skal hun imidlertid opp en klasse fra 69-kilosklassen hun stilte i på VM.

– Det er det litt taktiske hensyn til egentlig. Da slipper jeg å kutte vekt, så det kan bli spennende for totalen sin del, avslutter Kjenner.