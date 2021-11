Bekreftet: Nederland – Norge går for tomme tribuner

På en pressekonferanse fredag kveld sa statsminister Mark Rutte det klart at viruset nå er overalt. Landet innfører derfor omfattende restriksjoner de neste tre ukene.

I en liste over tiltakene som er innført i den nye nedstengningen, kommer det fram at det ikke tillates tilskuere på idrettsarrangementer. Norges kamp mot Nederland på De Kuip på tirsdag, går dermed foran tomme tribuner.

Nederlands landslagssjef, Louis van Gaal sier til TV 2 synes det er trist.

– Jeg liker det ikke, men korona er viktigere enn fullt stadion. Når det er nødvendig, må vi følge reglene, men vi må også diskutere prosessen frem til denne avgjørelsen, sier Nederlands landslagssjef Louis van Gaal til TV 2.

Før kampen mot Norge, skal han lede sitt lag i kamp mot Montenegro.

– Det er ikke noe tema nå i kampen mot Montenegro. Vi har snakket om Norge, men jeg ønsker å snakke om Montenegro. Jeg har også forberedt meg i den rekkefølgen, sier van Gaal.

Han stiller seg undrende til vurderingene nederlandske myndigheter har gjort.

Kritiserer statsministeren

Det nederlandske fotballforbundet har uttalt seg kritisk til regjeringens beslutning. Van Gaal støtter sitt forbund.

– Jeg er helt enig i uttalelsen fra det nasjonale fotballforbundet. Der påpeker de hvor mye de har investert i korona-testutstyr. De har fulgt myndighetenes råd. Helsemyndighetene har kontrollert alt, og selv om det har smittetilfeller, skal altså kampen spilles for tomme tribuner. Jeg skjønner godt at korona er mye viktigere enn fotball, men dette er ikke fornuftig en avgjørelse, sier van Gaal og forklarer hvorfor;

– Nå er situasjonen beviselig under kontroll, så jeg sliter med å forstå denne avgjørelsen. Jeg er ingen ekspert, men jeg mener at dersom man tar en slik beslutning, må man sørge for at den kontrolleres og håndheves. Det har ikke skjedd i Nederland. Jeg bor i Portugal, og der har myndighetene gjort det. Der er 98 prosent vaksinerte, og det er nesten ingen smitte i samfunnet. Det er veldig få som er innlagt på sykehuset med koronasmitte. Sånn er det bare.

Van Gaal går også ut mot landets statsminister:

– Jeg mener statsminister Rutte er lederen her i landet, og burde ha fått ut fingeren. Det er en stor sjanse for at samhørigheten blant folk i Nederland Dersom det nederlandske laget skulle vinne denne kampen, går man glipp av en sjanse til å skape samhørighet og glede i befolkningen fordi stadion er tom. Men spillerne er vant til å spille for tomme tribuner, så jeg tror ikke det betyr så mye for dem å ha publikum der som mange tror. Spillerne må gjøre jobben sin nemlig å spille en kamp. Men med støtte fra publikum kan man alltid oppnå litt mer. Og med ordet "mer" mener jeg noe man først ser i etterkant. Jeg syns det hele er veldig trist, sier landslagstreneren.

VM-kvalifiseringskampen mot Nederland i Rotterdam 16. november må dessverre spilles for tomme tribuner. Alle som har kjøpt billetter via Ticketmaster vil få refundert billettene. https://t.co/EyhhzeaKoS — Fotballandslaget (@nff_landslag) November 12, 2021

Det nederlandske fotballforbundet er også uenig med landets regjering om avgjørelsen. Van Gaal sier han støtter sitt forbund.

– Jeg forstår ikke dette tiltaket. Regjeringen har brukt veldig mye penger på å gjennomføre og tilrettelegge for testing.

– Det er synd at vi ikke skal spille foran fansen. Jeg har mye tillit til laget og har stor selvtilit på at vi kan klare det på tirsdag også. Jeg tror ikke det vil svekke sjansene våre, men fansen kan alltids gi oss et ekstra boost. Spesielt på hjemmebane lager de mye lyd og støtter oss, sier Nederlands Davy Klaassen.

Avgjørelsen kommer etter at landet har møtt nye høyder i smittetrykk. Torsdag registrerte Nederland 16.364 nye koronatilfeller, noe som er langt over den forrige smitterekorden som var på 12.997 tilfeller og ble registrert i desember 2020.

Oppfordret til høylytt stemning

Den nederlandske kringkasteren NOS erfarte fredag formiddag at kampen i Rotterdam må spilles for tomme tribuner, og nå er det altså bekreftet.

Nederland-kaptein Virgil van Dijk gikk tidligere i uken ut og oppfordret til høylytt stemning mot Norge, men han får altså ingen hjelp av publikum.

Kampen skal spilles på Feyenoords stadion De Kuip, der både Marcus Holmgren Pedersen og Fredrik Aursnes spiller sine hjemmekamper for Feyenoord. Arenaen huser normalt 50.000 tilskuere, og det kunne gitt de oransjekledde et viktig løft i kampen om VM-plass.

Hadde ønsket tilskuere

Landslagssjef Ståle Solbakken ble på fredagens pressekonferanse konfrontert med sin uttalelse til TV 2 om at han ikke tror på nyheten om at kampen i Rotterdam går uten tilskuere.

– Det er mer at jeg ikke har hørt noe særlig om det. Jeg ble tatt litt på senga av spørsmålet. Jeg har ikke lest mye om korona i det siste. Hvis det skjer, får vi ta det til etterretning, men det er langt dit. Nå er det Latvia som er viktig for oss, sa han.

– Jeg forholder meg rolig til den meldingen. Vi får bare se hva som skjer, sa Alexander Sørloth om de varslede nederlandske koronatiltakene.

Han sier at han alltid håper det er publikum på kampene.

– Det er spesielt de siste 20–25 minuttene det merkes. I perioden da vi spilte uten tilskuere begynte jeg ofte å kjenne meg sliten da. Når det er folk på tribunen, får du adrenalin fra dem, sier Sørloth.

(©NTB)