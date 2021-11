Klimatoppmøte på overtid: – Kan bli enighet i morgentimene

Forhandlerne på FNs klimatoppmøte i Glasgow må belage seg på en lang natt i det COP26 går inn i sin første time på overtid.

– Etter den opprinnelige planen skulle de bli ferdige nå om en halvtime. Det blir de åpenbart ikke, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap), som forhandler på vegne av Norge, til TV 2.

De neste timene skal det britiske formannskapet ha en rekke samtaler med land som fortsatt har utestående spørsmål.

– Det er fortsatt spørsmål rundt klimafinansiering, tap av skade, endelige avklaringer av artikkel seks og toppmøteformuleringen, sier Eide.

OVERTID: Klimaforhandlingene på COP26 går på overtid i det 197 land skal ta stilling til sine klimautslipp og veien fremover. Foto: Aage Aune / TV 2

Viste fram barnebarnet

Klimatoppmøte har foregått siden 31. oktober, hvor spesielt Paris-ambisjonen om å begrense den globale oppvarmingen til 1.5-grader har stått på agendaen.

Det er mye spenning knyttet til om landene i løpet av natten vil bli enige om å binde seg til en ny klimaavtale.

– Mitt inntrykk er at det kan bli landet om ikke så lenge. Kanskje i natt eller i morgentimene, sier Eide.

Han mener det ligger en god avtale til grunn for å nå målet i Paris-avtalen.

VISTE BARNEBARNET: EUs klimautsending Frans Timmermans viste et bilde av barnebarnet sitt for å motivere delegatene ved FNs klimatoppmøte om å bli enige om klimakutt i det COP26 går mot slutten. Foto: Yves Herman /Reuters / NTB

– Det var et ganske sterkt øyeblikk her i sted da EUs klimautsending Frans Timmermans holdt opp et bilde av barnebarnet sitt, og sa at det vi skal bestemme nå er om han skal leve i en fredelig og fremgangsrik verden, eller om han som 30-åring må slåss med andre mennesker om mat og vann, forteller klimaministeren.

Lang kveld

Frans Timmermans sa til britiske Sky News tidligere i kveld at delegatene må belage seg på en lang kveld, men at han var håpefull om at det ville bli en enighet om bruken av fossilt brensel.

– Jeg tror det er en global konsensus om at vi må avvenne oss vår avhengighet på fossilt brensel, sa Timmermans til kanalen.

– I det store og det hele er alle i et positivt humør.

Første siden Paris-avtalen

Klimatoppmøtet COP26 i Glasgow er første gang siden Parisavtalen verden møtes for å øke nasjonale ambisjoner på utslippskutt, og for å enes om viktige virkemidler for verdens grønne omstilling.

Før konferansen hadde land samlet sett mål om å kutte Co2 som ville betydd 2,7 grader oppvarming innen århundret. Nå er disse målene skrudd hardt til – og hvis alle land møter sine nye forpliktelser så holder oppvarmingen seg til 1,8 grader.

Dette er stor økning i ambisjonene og vil bety mye for verden, dersom lendene følger sin forpliktelse. Norge hadde for sin del allerede satt mål om 50-55% utslippskutt innen 2030 før konferansen, inkludert bruk av klimakvoter.

Norge har ikke økt sine mål om nasjonale utslippskutt på COP26.