Johaugs råd til Østberg: – Ikke ha for mye forventinger

Etter å ha sonet utestengelsen på 18 måneder for å ha testet positivt på det forbudte stoffet clostebol, gjorde Therese Johaug comeback 30. november 2018, hvor hun slo til med seier på overlegent vis i Ruka.

Ingvild Flugstad Østberg, som ikke har gått et skirenn siden 1. mars 2020 på grunn av helsemessige årsaker, skal gjøre comeback på samme sted under verdenscupåpningen om to uker.

– Jeg er kjempeglad på Ingvild sine vegne, at hun endelig kan gå skirenn. Det tror jeg er en dag hun har sett frem til veldig, veldig, veldig lenge. Det blir gøy å ha henne med på tur igjen, sier Johaug til TV 2 om lagvenninnens kommende retur i verdenscupen.

Joahugs råd

Østberg skal etter planen også gå verdenscupen i Lillehammer og Davos før jul, men først venter altså comebacket i finske Ruka 27. november.

– Jeg tror hun er godt forbedret til sesongstart, og har etter mitt syn trent veldig bra. Men så er det noe med det å få det startnummeret på brystet og gå noen konkurranser. Der kan det hende hun må ha noen skirenn og hardøkter i kroppen for å yte sitt beste, det tror jeg, sier Johaug.

Hun har selv erfaring med og ikke gå konkurranser på lang tid, og vet litt hva Østberg har i vente når hun for første gang på lang tid kan tre på seg startnummeret igjen.

– Jeg tror hun bare må senke skuldrene å gjøre så godt hun kan. Ikke ha for mye forventinger, men bare nyte det å være tilbake og endelig gå skirenn, så vil prestasjonene komme deretter.

Støtter Northugs påstand

Tidligere til denne måneden uttalte Petter Northug til TV 2 at Flugstad Østberg er en klar medaljekandidat i OL.

– Ingvild har gjort sine beste løp i Davos og Lenzerheide som ligger på en høyde som ikke er langt unna det som venter i Bejing-OL. Det lover godt med tanke på OL, sa Northug.

Johaug tror også Flugstad Østberg kan ta medalje under vinterlekene i Beijing.

– Ja, det er jeg enig i. Hun går fort i høyden, det har hun gjort hele tiden. Jeg har veldig god tro på at hu klare å ta medalje i OL, sier Joahug, som har trent mange økter med Østberg den siste tiden.

– Vi har hatt en del hardøkter sammen, og mye rolig trening sammen, sier Johaug.

– Hvordan har hardøktene artet seg, har hun fulgt deg?

– Vi har hatt noen stakeintervaller innover Sørkedalen, og hun har vært med der, nikker Johaug.

33-åringen fra Dalsbygda er i midlertidig usikker på om Østberg er tilbake på toppnivå ennå.

– Det er vanskelig for meg å si det ene eller det andre. Jeg vet at hun har trent bra, så får vi se når startnummeret kommer på, hvordan det går. Men jeg har veldig troen på henne, konstaterer Johaug.