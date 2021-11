Brødrene er superkjendiser – nå vil Emma (13) også slå gjennom internasjonalt

Etternavnet Gunnarsen har vært godt kjent i norsk offentlighet i mange år allerede. Nå er det imidlertid ikke tvillingene Marcus og Martinus det er snakk om, men søsteren Emma, eller «eMMa», slik artistnavnet skrives.

Kun 13 år gammel har hun allerede fått til mer enn de fleste. Hun har nesten 400.000 følgere på TikTok, og over 20 millioner streams på Spotify. Nå er hun aktuell med låta «This or that», som er hennes første på engelsk.

– Jeg har veldig mange fans fra utlandet, og jeg har merka at mange vil at jeg skal synge på engelsk slik at de kan forstå hva jeg synger om, forteller Emma når hun gjester God kveld Norge.

Egne erfaringer

Sangen er en kjærlighetslåt.

– Det handler om at en jente er forelsket i en gutt, og hun må stole mer på seg selv og ikke bare ta vennene sine råd.

Emma forteller at teksten i låta er basert på egne erfaringer.

– Det er mange ganger at jeg får teite råd og tenker: «Hm, jeg er ikke helt sikker på det», sier Emma, og avslører samtidig at hun har hatt kjæreste i fire måneder.

Kjente brødre

Emma er som nevnt søster til stjerneduoen Marcus og Martinus, og har fått god hjelp av brødrene på veien mot en musikkarriere.

– De støtter meg og backer meg alltid. De er så hyggelige med meg, og er der hvis det er noe. De har jo vært gjennom alt dette før, og jeg er veldig glad for at jeg har dem, smiler hun.

– De er store forbilder for meg, og jeg er veldig stolt over hvor langt de har kommet.

Men det er også utfordringer knyttet til å ha så kjente brødre, for det er ikke alltid så lett å vite hvem som er ekte venner.

– Mange ganger så spør de bare om Marcus og Martinus, så da lurer jeg på om de faktisk vil være venn med meg, eller om det bare er på grunn av brødrene mine, forklarer Emma.

Men hjemme på Trofors i Nordland føler hun seg trygg.

– Alle på Trofors har kjent meg siden jeg var liten, så ingen der ville gjort det.

Drømmer om Spektrum

Den store drømmen til Emma er å fylle store konsertarenaer, og spesielt én scene frister ekstra mye.

– En av mine største drømmer er Oslo Spektrum fordi brødrene mine har gjort det. Jeg ble så imponert over at de turte, smiler hun.

