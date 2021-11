Tometersmannen vil skape trøbbel for Norge: – Ikke en fantastisk god spiller

Da Norge møtte Latvia på bortebane for to måneder siden, dominerte nordmennene kampen.

TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, mener kampen var Norges beste under Ståle Solbakkens ledelse.

– Norge vant den kampen meget komfortabelt og kontrollert, og jeg forventer å se mye av det samme lørdag. Det betyr et norsk lag som tar full styring fra første sekund, etablerer spill på Latvias banehalvdel og stopper de kontringsforsøkene som måtte kommer, sier han før det omvendte oppgjøret, som finner sted på Ullevaal lørdag.

I tillegg til at Norge fortsatt kan nå VM og spiller på en fullsatt hjemmebane, trekker Mathisen frem ett element som taler til Norges fordel:

– Flere av spillerne på landslaget spiller på laget som nylig ble seriemester i Latvia. Den hjemlige ligaen der ble avsluttet for kort tid siden og jeg er ikke sikker på om de har brukt tiden siden det på å trene som gale. Det er ofte slik at man kan falle litt i kvaliteten etter en lang sesong, sier eksperten.

I motsetning til Mathisen, tror landslagssjef Ståle Solbakken at kampen på Ullevaal vil bli ganske annerledes enn oppgjøret i Riga.

– Vi kan forvente at de kommer i en annen formasjon enn sist vi møtte dem. Jeg tror de kommer med fem på midten. Sist hadde de en firer, sier han.

– Hvis du ser kampene de har spilt i kvaliken, er nok kampen mot oss den de har blitt kjørt hardest i, så jeg tror de vil ha en annen inngang til kampen for å komme ut av vårt presspill, sier Solbakken, og utdyper:

– Jeg tror de kommer til å bli mer kyniske, slå mer langt og satse i enda større grad på kontringer. Sist prøvde de å spille seg mer ut da de fikk ballen, men de ble litt straffet for det. Jeg tror også de gjør endringer i et par situasjonen, der jeg tror tometersmannen kommer inn på topp, og de vil stase på overganger. Latvia lyktes veldig med det mot Nederland, der de skapte tre-fire store sjanser og tapte bare 0-1, sier Solbakken.

Tometersmannen Solbakken snakker om, heter Roberts Uldriķis. Jesper Mathisen tror ikke han vil by på veldig store problemer for det norske forsvaret.

– Han er stor, men han er ikke noe fantastisk god fotballspiller. Hvis det blir Strandberg og Hanche-Olsen som skal spille i det norske midtforsvaret, tror jeg de vi håndtere ham godt.

Latvia ligger på 136. plass på FIFA-rankingen, 93 plasser bak Norge. Mathisen mener derfor at Norge må vinne dersom de skal ha noe i et verdensmesterskap å gjøre.

– Jeg tror Norge vinner kampen ganske greit. Latvia har ikke den samme motivasjonen som Norge, og er et mye svakere lag.

Har lært av den forrige kampen

Latvias back, Roberts Savalnieks, sier til det latviske fotballforbundets nettsted at han ble imponert av det norske laget, ved forrige møte.

– Etter min mening har Norge det mest polerte lagspillet i denne gruppa. De har kanskje ikke mange individuelt lysende spillere, men de er veldig samspilte, og samhandlingen gjør at de kan ha høyt og aggressivt press, sier han.

Savalnieks sier det er vanskelig å komme seg gjennom det presset.

– Dersom vi likevel greier det, kan det åpne seg store kontringsmuligheter. Vi har lært av den forrige kampen. Jeg håper at vi spiller mye bedre lørdag og gir dem mange flere problemer, sier han.

Da Alexander Sørloth møtte pressen dagen før kampen, sa han at han ventet en lavtliggende motstander.

– Vi er det laget som har hatt best kontroll mot dem, og jeg tror vi kommer til å se et Latvia med en mer defensiv innstilling. Vi skal være offensive i hodet, vi skal ut og angripe og ikke vente på noe som helst. Alle er innforstått med at bare seier er godt nok, sa Sørloth.

