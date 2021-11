Regjeringen stopper støtten til «skatteparadiset» Bø

Regjeringen vil ikke lenger kompensere Bø i Vesterålen for lavere formuesskatt, varsler kommunalminister Bjørn Arild Gram (Ap) i et brev til kommunen.

Før valget advarte Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV om at de ville stenge igjen pengekranen til «skatteparadiset» Bø i Vesterålen dersom de fikk flertall.

Nå gjør Ap og Sp alvor av trusselen.

Mener andre kommuner betaler

Fredag sendte kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) et brev til Bø kommune der han opplyser om at den nye regjeringen ikke lenger vil kompensere kommunen for lavere formuesskatt.

VG omtalte saken først.

− Det er urimelig om andre kommuner skal finansiere reduserte inntekter for Bø som følge av redusert formuesskatt. Regjeringen vil derfor ikke kompensere kommunen for eventuelle tap som følger av redusert formuesskatt i 2022, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en pressemelding.

Vil beholde skattekuttet

Bø-ordfører Sture Pedersen (H) sier til NTB at han ikke har planer om å skru opp igjen formuesskatten.

– Det er ikke en sønderknust ordfører du snakker med, men en offensiv en, sier Pedersen.

UENIG: Bø-ordfører Sture Pedersen (H) sier at kommunen ikke har planer om å sette opp igjen formuesskatten. Foto: Sara Johannessen Meek / NTB

– Vi vil fortsette å fremstå som en offensiv distriktskommune. Dette skaper aktivitet, optimisme og nye arbeidsplasser. For oss har det fungert, så vi har ikke så mange alternativer, sier ordføreren.

– Vi kan klare det

Bø senket formuesskatten fra 0,8 til 0,35 prosent i 2019. I ettertid meldte flere profilerte og kapitalsterke menn offentlig flytting til kommunen.

Solberg-regjeringen besluttet å kompensere deler av det anslåtte tapet for den Høyre-styrte kommunen i 2021 og 2022.

Pedersen forteller at han har etterspurt beregninger på hvor mye tapet av statlig kompensasjon vil komme til å koste kommunen, uten å få svar.

– Men hvis tallene ser ut som de gjør nå, kan vi klare det, sier Pedersen.

Dekker deler av tapet i 2021

Ap og Sp stopper i første omgang kompensasjonen for kommende budsjettår.

Regjeringen vil likevel dekke deler av Bøs inntektstap for 2021, opplyser Gram. Han viser til at kommunen trenger forutsigbarhet.

− Bø har budsjettert med disse inntektene, og det vil være krevende for kommunen om disse inntektene for 2021 faller bort nå, sier Gram.