Mysteriet Mathias Normann: – Kanskje på tide å smile litt til kamera

Norges nye Premier League-suksess Mathias Normann (25) har lenge vært et ubeskrevet blad i norske medier. Nå har han omsider bestemt seg for å åpne litt opp.

De fleste norske landslagsspillere har stilt opp i lengre avis- og TV-reportasjer eller lettet på sløret om livet sitt i diverse podcaster.

Det har ikke Mathias Normann.

Midtbanestjernen fra Svolvær har allerede rukket å leve et hendelsesrikt fotballiv, fra Bodø/Glimt og Alta til Brighton og Molde til Rostov og Norwich, men historiene har han stort sett holdt for seg selv.

– Jeg har ikke svart mediene, og det har vært mitt valg. Jeg har valgt ikke å være i kontakt med dem fordi jeg underbevisst ikke har vært fornøyd med det jeg har gjort på banen, sier Normann til TV 2 med bena pakket inn i et pledd på treningsfeltet i Lillestrøm fredag formiddag.

– Du har vært så hard mot deg selv at du ikke har følt at du fortjente oppmerksomheten?

– Det er det som er poenget. Jeg har alltid hatt følelsen av at jeg må gjøre meg fortjent til et intervju eller noe sånt. Da må jeg først og fremst være fornøyd med prestasjonene mine.

– Når ble du fornøyd nok til at du bestemte deg for å åpne litt opp?

– For å være helt ærlig er jeg ennå ikke fornøyd. Jeg har bare to kamper for landslaget under Ståle. Jeg har mye, mye mer å vise ham. Jeg har lyst til å vinne kamper for ham og blø for Norge-drakten, sier Normann før han legger til:

– Men jeg tenker at jeg er 25 år allerede, kanskje det er på tide å smile litt til kamera.

– Jeg betydde ingenting i Glimt

Karrieren hans kjennetegnes av utradisjonelle valg. Han slo seg aldri til ro på førstelaget i Bodø/Glimt, søkte lykken i Brighton, men endte opp i russiske Rostov. Den uvanlige veien forklarer han slik:

– Jeg føler at jeg er best i, og takler best, motgang. Sånn har det egentlig alltid vært.

– Det er ikke sånn at jeg dro til Russland fordi jeg ga opp i Brighton. Jeg kjente på følelsen selv av at jeg ikke var klar for den ligaen og det trøkket i England der og da. Det valget tok jeg fordi jeg var utålmodig og ville spille fotball. Så klart hadde jeg troen. Jeg tror jeg hadde fått sjansen en eller annen dag i Brighton. Men jeg har ikke tålmodighet, sier Normann.

– Hvilken motgang har vært tøffest for deg å takle?

– Det tøffeste, som har trigget meg mest, er at det er mange opp gjennom årene som har sagt at jeg ikke kom til å bli god, og at jeg ikke var god nok. Det er det som har stukket mest i mitt fotballhjerte. At «fy faen, jeg skal faen meg klare det».

Det var tidlig tydelig at Normann ville gå sine egne veier. Utålmodigheten han viste i Brighton, var allerede der i Bodø/Glimt. Året han fylte 19 år, dro han på utlån til Alta i 2. divisjon.

– Jeg ville spille fotball. Jeg ville bety noe for en klubb. Jeg betydde ingenting i Glimt. Jeg spilte for B-laget og trente av og til med A-laget. Det var jeg ikke fornøyd med, sier han.

Normann roser treneren Rune Repvik og den fysiske treneren Bård Balto i Alta IF. Da han vendte tilbake til Bodø/Glimt, var han udiskutabel i førsteelleveren. Men klubben rykket ned og Normann dro til England.

– Jeg var helt bajas

– Hva sitter du igjen med fra tiden i Glimt?

– Jeg var veldig ung da jeg kom. Det var første gang jeg bodde alene. Det var et par år da jeg var helt bajas og lærte mer om livet og hvordan man skal bo alene, ta vare på seg selv, spise og få rutiner i hverdagen. De første årene var jeg bajas, altså, sier Normann.

– Hvordan da?

– Da gjorde jeg det jeg ville, akkurat når jeg ville. Om jeg ville gå ut på natten og gå rundt klokken fem-seks uten å ha sovet, jeg gjorde mye rart. Jeg har mange historier det ikke er vits i å sitte og si her. Det var en fantastisk tid i mitt liv, jeg kommer aldri til å glemme det, og jeg er veldig takknemlig for at Bodø/Glimt hentet meg så tidlig.

Skal man tro landslagssjef Ståle Solbakken, er det fortsatt en «bajas» igjen i Normann.

– Han er en fyr som du legger merke til, enten det er fotballspillet, frisyren eller av og til noe han sier, sier han om 25-åringen – uten å ville avsløre hva Normann kan lire av seg under landslagssamlingene.

Bønnfalte sjefen i kamp mot klokken

Solbakken spilte en aktiv rolle da Normann i sommer, etter flere ukers intense forhandlinger mellom Rostov og Norwich, endelig fikk oppfylt drømmen om å spille i Premier League.

Den norske landslagssjefen kjenner nemlig sportsdirektør Stuart Webber i Norwich.

– Jeg sa til ham at det var verdt å presse helt frem mot overgangsfristen. Jeg sa at jeg er rimelig sikker på at her får du en spiller som vil forsterke laget ditt kraftig, og da er det verdt å ta den ekstra telefonen. Russerne er ikke de letteste å forhandle med. Det vet jeg selv. Jeg oppmuntret ham til ikke å gi opp, sier Solbakken.

Normann husker godt det forløsende øyeblikket da han fikk vite at overgangen var i orden. Da hadde han gått og håpet på det i flere uker.

– Jeg spilte kamp to eller tre dager før overgangsvinduet stengte. Jeg kom på flyplassen og gikk til sportsdirektøren i Rostov og sa «vær så snill, for min del, la meg gå, det har alltid vært drømmen min». Jeg satte meg på flyet, og da vi landet og jeg fikk nett igjen, så tikket det inn at det endelig var i orden. Det var jævlig deilig, sier svolværingen.

– Likt å omgås de som kom fra et annet land

I Premier League har det så langt gått som en drøm – i hvert fall personlig, for et Norwich som har slitt som lag. I de fleste kamper har Normann blitt kåret til lagets beste spiller, og i helgen noterte han seg for sitt første mål og ble tatt ut på rundens lag.

At han har evnen til å tilpasse seg nye og internasjonale omstendigheter raskt, kan henge sammen med det som beskrives som en «unorsk» mentalitet.

Normann tror det henger sammen med hvem han har likt å omgås med fra han var barn:

– Jeg har siden jeg var ung hatt venner og likt å omgås med de som kom fra et annet land og inn i klasserommet. Jeg klikket med dem med en gang. Jeg har alltid hatt venner som ikke kommer fra der jeg er fra.

– Hva er det neste målet?

– Målet, eller drømmen min, er å fortsette i Premier League. Uten tvil, sier Mathias Normann.

Han starter etter alt å dømme når Norge tar imot Latvia på Ullevaal stadion lørdag. Kampen ser du på TV 2 fra klokken 17.00.