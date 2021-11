Etter en sensasjonell fjorårssesong, har Sturla Holm Lægreid helt andre forventinger til seg før årets sesongstart enn den forrige.

– Forventningene er høyere. Jeg må prøve å takle dem, og gjøre det samme som jeg gjorde i fjor, sier han selvsikkert til TV 2 på Sjusjøen.

I fjor var han fornøyd med sesongen allerede etter det første løpet i verdenscupsesongen, som gikk over all forventning.

– Det ga meg trygghet og lave skuldre. Presset kom likevel litt gjennom sesongen etter hvert som jeg fortsatte å levere gode resultater. Dermed viste jeg overfor meg selv at jeg kan takle press, sier han før sesongen, som inneholder ett stort mål:

– OL er hovedmålet. Å bli tatt ut og å kjempe om medaljer. Dersom alt klaffer, håper jeg å ha sjanser på gull.

For at den drømmen skal bli til virkelighet, kreves enkelte tøffe prioriteringer.

– Jeg har gjort knallharde prioriteringer på kjærestefronten. Kjæresten min kom til Norge i går, men jeg får ikke sett henne fordi hun nettopp har hatt korona og har reist, sier 24-åringen.

Det norske skiskytteresset er sammen med den amerikanske skiskytteren Chloe Levins

– Det er ikke mange som ikke har sett kjæresten sin på to måneder, og så når hun er noen kilometer unna, så må man vente tre dager til. Der er for å beskytte laget mot at hun kan ha snappet opp noe sykdom på veien hit, forklarer han.

– Det er regler helseteamet vårt har pålagt oss. Vi hadde kanskje planlagt en liten karantene uansett, bare for å være sikker. Man vil ikke bli syk rett før sesongen starter. Det er slike tøffe prioriteringer man må gjøre som idrettsutøver, sier Lægreid, som håper å få se mer til kjæresten i tiden som kommer.

– Jeg håper det blir litt verdenscup på henne, slik at vi får sett hverandre litt mer. Det er tøft, selvfølgelig. Det har det nok vært for mange under pandemien. Når man bor seks tidssoner unna hverandre, er det litt spesielt, sier Lægreid.