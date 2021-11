Slår alarm: – En dramatisk situasjon

Fredag innførte regjeringen nye tiltak som følge av økende smitte i landet. Målet med tiltakene er å unngå at sykehus og helsetjenesten rundt om i landet blir overbelastet.

Samtidig sier Norsk Sykepleierforbund (NSF) fredag at koronasituasjonen og bemanningsproblemene i helsevesenet allerede nå er så alvorlig at forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen har bedt om et hastemøte med statsminister Jonas Gahr Støre.

– Vi ber om et snarlig møte ut i fra den dramatiske situasjonen som er i helsetjenesten med tanke på kapasitet, sykepleiermangel og den smittetoppen vi kanskje bare ser begynnelsen av, sier Sverresdatter Larsen.

– Vil gå utover pasienter ganske fort

Foretakstillitsvalgt i overlegeforeningen ved Ahus, Ståle Ørstavik Clementsen, er også bekymret for situasjonen. Ahus er Norges største akuttsykehus.

– For Ahus sin del er vi nå på et sted hvor vi må sette inn ekstra personell for å jobbe, forklarer han.

– Vi kan jo holde på ganske lenge, men det vil jo gå utover pasienter ganske fort hvis ikke toppen nås snart, sier han.

– Hvis ikke man innfører noen tiltak og dette kommer til å fortsette å vokse, så kommer dette til å bli veldig alvorlig ganske fort. Jeg må innrømme at jeg er ganske bekymret for vinteren, sier han, og peker blant annet på influensasesong og skader på vinterglatt føre.

Begge deler vil kunne sette kapasiteten under ytterligere press den neste tiden.

– Ganske dramatisk

Sverresdatter Larsen i NSF er bekymret for veien videre hvis ikke det kommer umiddelbare tiltak.

– Vi har stått i denne belastningen så lenge, og vi ser sykefraværet øke og ansatte slutte på grunn av det, sier hun.

Tirsdag denne uken ble det satt smitterekord i Norge med 2126 smittetilfeller. Sykepleierforbundet krever nå umiddelbare garantier og økte ressurser til kommuner og sykehus.

KRITISK: Lill Sverresdatter Larsen er leder i Sykepleierforbundet Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Vi ber om økt lønn for å kompensere for den enorme belastningen sykepleiere og helsepersonell står i nå, sier Sverresdatter Larsen.

Blant tiltakene sykepleierne også foreslår er merarbeidsavtaler, økt stillingsprosent for deltidsansatte og videreføring av korona-unntaket for pensjonerte sykepleiere.

– På sykehus og i kommunene er det ganske dramatisk med tanke på at vi mangler så mange sykepleiere, sier forbundslederen.

– Har lagt tunge bører på ansatte

Øyvind Skraastad er leder for akuttklinikken på Oslo universitetssykehus (OUS).

– For sykehusene er det helt klart en smertegrense. Vi tåler ikke fullt trykk i alle retninger på norske intensivavdelinger, sier han til TV 2.

Han forklarer at den første konsekvensen av økt trykk på sykehusene er at planlagte operasjoner kan måtte utsettes.

FØLGER MED: Klinikkleder Øyvind Skraastad ved akuttklinikken på OUS. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Slik smitteøkningen ser ut nå, er du bekymret?

– Vi har vendt oss til denne typen uforutsigbarhet, og erkjenner at vi ikke kan kontrollere noe i et lengre perspektiv enn fra dag til dag akkurat nå, sier han.

Skraastad peker også på at de som jobber på intensivavdelingen også er utsatt for utfordringer med både å bli smittet selv, og å måtte være hjemme med syke barn.

– Så vi er nødt til å ta det helhetsbildet innover oss, sier han.

– Kan du se for deg at man nå nærmer seg denne smertegrensen?

– Vi har lagt ganske tunge bører på de ansatte over lang tid. Vi har innslag av høyt sykefravær og vi må sørge for at den gruppen ansatte som vi hviler tyngst på nå er i stand til å gjøre jobben sin, gjennom flere måneder fremover, sier Skraastad.

190 innlagt

Fredag var 190 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en økning på seks pasienter fra dagen før.

28 av pasientene får respiratorbehandling og 58 ligger på intensivavdeling. Det er to flere på respirator og åtte flere på intensivavdeling enn dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt fredag.

Helse Nord-Trøndelag økte fredag beredskapen fra normalt nivå til grønt beredskapsnivå. Det samme har sykehus i Bergen, Stavanger og Trondheim gjort tidligere denne uken.

På Oslo Universitetssykehus er beredskapsnivået foreløpig ikke hevet igjen, etter at det ble satt ned til grønt nivå tidligere i høst.