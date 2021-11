Justisministeren om bevæpningsdebatten: – Har registrert innspillene

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) vil vurdere å på ny sette ned et utvalg som skal ta stilling til politiets bruk av våpen.

Tirsdag morgen ble Rustam Louis Foss (33) skutt og drept av politiet etter at han angrep en politibetjent med kniv. En måned tidligere ble fem personer drept i Kongsberg, der Espen Andersen Bråthen (37) gikk til angrep med kniv og pil og bue.

Episodene har utløst en diskusjon om hvorvidt politiet bør bære våpen. En undersøkelse Kantar har gjort for TV 2 viser at 57 prosent av de spurte mener at politiet bør bevæpnes.

56 prosent har fått endret syn på bevæpning av politiet etter hendelsene på Kongsberg og Bislett, og ønsker at politiet skal ha enklere tilgang på våpen.

– Kunne utgjort en forskjell

Johan Fredriksen, som er sjefen for den første politipatruljen som ankom Bislett, frykter konsekvensene dersom ikke politiet bevæpnes.

– Jeg er veldig redd for hvilken pris vi må betale i fortsettelsen hvis vi ikke gjør en endring nå, sa Fredriksen torsdag.

FRYKTER KONSEKVENSER: Politiinspektør Johan Fredriksen frykter konsekvensene dersom politiet ikke bevæpnes. Foto: Frode Sunde / TV 2

Politipatruljen på stedet visste ikke om situasjonen i forkant, og var derfor ikke bevæpnet. Pistolene var låst i bilen, og politiet valgte derfor å kjøre på mannen to ganger, før han fikk opp døren til politibilen og angrep en betjent med kniv.

I mellomtiden hadde politiet fått tak i våpen, og det ble avfyrt flere skudd da mannen gikk til angrep. Mannen døde av skadene, og Fredriksen er åpen for at hendelsen kunne fått et annet utfall om de var bevæpnet.

– Det får vi aldri svar på, men det kunne utgjort en forskjell ved at man kunne valgt en annen tilnærming til oppdraget.

Basert på kunnskap

Til TV 2 opplyser justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) at hun allerede før hendelsen på Bislett tok initiativ til en ny vurdering av politiets mulighet til bruk av maktmidler.

REGISTRERER INNSPILLENE: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier hun tar politiets ønsker med i betrakningen. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Hun sier en slik vurdering må baseres på kunnskap, og ikke bare ses i lys av enkelthendelser. Ifølge Enger Mehl baserer initiativet seg på utviklingen de siste årene.

– Det gjelder både rammene for bevæpning, men også spørsmål om mildere alternativ som elektrosjokkvåpen, som det nå har vært prøveordninger med, sier hun.

Vurderer nytt utvalg

Justisministeren sier hun tar politiets ønsker med i beregningen i en ny vurdering om bevæpning.

– Jeg har blant annet registrert innspillene som kommer fra politiet selv, og vil ta disse på alvor, uten at jeg vil konkludere nå, sier hun.

Enger Mehl sier det kan bli aktuelt å sette ned et utvalg som skal se nærmere på ulike problemstillinger i dagens beredskaps- og trusselbilde, inkludert utviklingen knyttet til midlertidig bevæpning, punktbevæpning og elektrosjokkvåpen.

I 2017 ble det satt ned et slikt utvalg, som konkluderte med å ikke anbefale alminnelig bevæpning.