Kraftig reisebrems: – Du kan ikke angre deg

Økte smittetall og innleggenser har ført til en tydelig nedgang i reisebestillinger. Flere populære reisedestinasjoner har rekordmange smittede, som fører til at de også innfører nye innreiseregler og restriksjoner.

I Nederland er det fredag klart at det de neste tre ukene vil komme omfattende restriksjoner i landet. Tyskland, Danmark og Østerrike innfører koronapass, som kreves på en rekke offentlige steder.

Uvaksinerte slipper dermed ikke inn flere steder i Europa, dersom de ikke kan vise til grønt koronapass.

Færre bestiller tur

Mange frykter at nedstengninger i ulike land skal sette kjepper i hjulene for reiselivet, og avventer derfor med å bestille utelandsturer.

Terje Berge er kommersiell direktør i Finn Reise, og sier den siste uken har vært en dårlig uke for reiselivet i Norge.

– Vi har sett at det dag for dag blir færre bookinger, sammenliknet med forrige uke. Så i takt med økt smitte går bookingene ned, sier Berge.

NEDGANG: Terje Berge, Direktør i FINN Reise, sier det har vært en nedgang bestilling av reiser. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Den største andelen reisende drar til Spania, og aller flest reiser til Kanariøyene. Også USA har fått en boost etter at landet åpnet opp. Stadig færre drar på lengre turer, som til Thailand, der de har svært strenge restriksjoner.

Foreløpig ser de derimot lite av avbestillinger. Berge ber folk bruke tid på å finne ut av hvilke regler som gjelder i landet de ønsker å reise til, før de bestiller.

– Trafikkmessig søker like mange etter reiser nå som før pandemien, men de booker ikke, forteller han.

Direktøren mener en stor del av jobben til reiselystne nå er å sette seg inn i regler og smittesituasjon.

– Kan ikke angre deg

Kommunikasjonssjef i Gjensidige, Bjarne Rysstad, advarer mot å bestille en reise til et land med mye smitte. Han sier man ikke får tilbake penger dersom man angrer seg fordi landet merkes som rødt, så lenge ikke UD fraråder reiser til landet.

– Hvis du har bestilt en reise mens det ikke er reiseråd, og du nå blir bekymret for å reise, kan du ikke angre deg sånn sett. Men om UD kommer med reiseråd og du derfor avbestiller, vil det være gurnnlag for avbestillingserstatning, forklarer Rysstad.

– KAN IKKE ANGRE: Kommunikasjonssjef i Gjensidige, Bjarne Rysstad, advarer mot å bestille en lite gjennomtenkt tur. Foto: TV 2

Han forteller at dersom det skal være grunnlag for refusjon hvis man angrer på en reise, så må den være bestilt i en periode uten frarådning mot å reise dit fra UD. Om det derimot innføres reiseråd etter man har bestilt, har man krav på å få tilbake pengene ved avbestilling.

– Man kan ikke få kalde føtter fordi man er bekymret. Det er UDs reiseråd som er knyttet til avbestillingsreglene vi har.

Ber folk vurdere nøye

Røssland sier selskapet mottar mange spørsmål og henvendelser fra folk som har bestilt, eller vurderer å bestille, reise. Han har et klart råd til de som sitter på gjerdet og tenker på en utenlandstur.

– Det er viktig at de som skal reise setter seg inn i lokale forhold og vurderer hva de bør og ikke bør gjøre, sier Rysstad.

Han ber folk om å sette seg grundig inn i lokale forhold i landet de vil reise til, og å vurdere risiko ved å reise til utlandet i julen.

– Vi forholder oss til rådene som er og legger oss ikke opp i hva UD anbefaler og ikke. Forsikringsmessig, så lenge man holder seg til anbefalingene, er det i den forstand greit å forholde seg til, mener han.

Man bør altså ikke bli overrasket over at man ikke får tilbake pengene om et land blir rødt på smittekartet - så lenge UD ikke har endret reiseråd til landet.

Merker ingen nedgang

Mari-Anne Zachrisson i reiseselskapet Ving sier de har fullbookede fly både i oktober og november. Hun sier de ikke har fått en eneste henvendelse fra folk som vil avbestille på grunn av korona-frykt, men de aller fleste som reiser med Ving før jul skal til Kanariøyene der smittetallene fremdeles er lave.

POSITIV: Mari-Anne Zachrisson i Ving sier de ser lyst på fremtidsutsiktene, og tror folk vil fortsette å reise. Foto: Ving

– De fleste henvendelsene vi får handler om hjelp til å fylle ut reisedokumentasjon og andre tekniske spørsmål i forbindelse med koronapass og lignende.

Samtidig ser hun den samme tendensen som Terje Berge i Finn Reise, at reisebestillingene går tregere enn for kun få uker siden.

– Det var høyere tempo i salget da, men da hadde vi også flere plasser til salgs. Nå har vi ikke noe mer charteravganger igjen å selge i høst, sier Zachrisson, som legger til at selskapet fortsatt selger ruteflybaserte feriepakker.

Hun mener det er viktig at mediene passer på hvordan de kommuniserer reisereglene nå som størstedelen av befolkningen er fullvaksinert.

– Media har en tendens til å dekke innreise-restriksjoner fra røde land som om det gjaldt hele Norge, men de gjelder kun den lille delen av befolkningen som ikke er vaksinert. De fleste er vaksinerte, og det gjør at vi er veldig positive for utsiktene fremover.

– Ingen økning i avbestillinger

Også Beatriz Rivera i Apollo sier selskapet er upåvirket av økningen i antall registrerte koronatilfeller. Ifølge Rivera er salget nå oppe på nivå med før pandemien.

– Vi merker ingen økning i antall avbestillinger, og våre reiser både før og etter jul er godt booket fra alle de store byene i Norge. Faktisk ligger salget nå på samme nivå som i 2019 før pandemien, så reiselysten ser ut til å være tilbake for fullt igjen, sier Rivera.

INGEN ØKNING: Beatriz Rivera i Apollo sier selskapet ikke har merket noe til avbestillinger. Foto: Fotograf Johnny Syversen

Hun sier vinterkapasiteten til selskapet likevel er nærmest halvert på grunn av pandemien, og at de mest populære reisemålene deres, Kanariøyene og Emiratene, har betraktelig mye lavere smittetrykk enn Norge.

– På disse reisemålene er også vaksinasjonsdekningen høy, som kan være noen av årsakene til at våre kunders reiselyst ikke ser ut til å la seg påvirke, forteller hun.

– Trygt å bestille

Ifølge Rivera er de fleste som tar kontakt opptatt av å sikre seg neste års sommerferie, men hun bekrefter at noen også vil sjekke opp i hvilke rettigheter og muligheter de har.

– Som pakkereisearrangør følger vi selvfølgelig alltid pakkereiseloven, som i seg selv er en ekstra trygghet for våre reisende. I tillegg lanserte vi nye vilkår for kundene våre da pandemien inntraff, for å øke deres trygghet og fleksibilitet.

Det innebærer blant annet at reisende får pengene tilbake innen syv dager om reisen blir kansellert, og de får fri ombooking frem til avreise dersom noen i følget blir smittet av covid-19 eller sitter i karantene.

– Det ér med andre ord trygt å bestille en ferietur nå, spesielt hvis du bestiller en pakkereise, sier Rivera.