Politiet ber om tips etter branner i Gamlebyen i Oslo

To ganger søndag 7. november begynte det å brenne i en kafé i Gamlebyen i Oslo. Politiet ber nå om tips i saken. To personer ble sett løpende fra stedet.

Politiet mistenker at brannene var påtent.

Nødetatene ble først varslet i 2-tiden natt til søndag om at det brant i lokalet til Ruinen bar og café i Oslogate ved St. Halvards plass. Like før brannen oppsto skal et vindu i lokalet ha blitt knust, og to personer ble sett løpende fra stedet.

Like før midnatt søndag kveld skal to gjerningspersoner ha knust ei rute i inngangsdøra for så å kaste påtent materiale inn i lokalet.

Over kafeen er det leiligheter, og beboerne måtte evakueres som følge av de to brannene.