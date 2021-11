«Han tok meg i nakken, trykket meg ned mot et bord og «tørrjukket»»

Stort sett alle kvinner jeg kjenner har en eller annen gang opplevd noen slags form for seksuell trakassering på sin arbeidsplass. Jeg er ikke et unntak.

Første gang det skjedde var på min første ordentlige jobb, jeg jobbet på en bensinstasjon. Jeg var full av livsglede og nyutdannet innenfor salg og service.

Fikk beskjed om å «tone ned»

Jeg jobbet hardt og brukte alle servicevennlige tips og triks som jeg hadde lært meg, men det skulle koste meg dyrt. Etter en liten stund begynte det å komme telefoner til jobben min, der mannlige kunder spurte om når jeg skulle på jobb. En gang sto en mann utenfor stasjonen og glodde inn når jeg var helt alene på kveldsvakt og ventet på at jeg skulle bli ferdig å stenge, så han kunne snakke til meg når jeg gikk ut.

En annen gang var det en mann som ble igjen i selvvaskehallen til stengetid, han nektet å dra for å senere komme inn å antaste meg. Da fikk jeg ringt en sikkerhetsvakt og han ble bortvist. I ettertid så stalket denne mannen meg med telefoner og meldinger i flere år. Da jeg tok opp dette med sjefen min, så ba hen meg om å «tone ned» på serviceinnstillingen min. Jeg var da 18 år.

Den neste gangene jeg opplevde seksuell trakassering så jobbet jeg i en restaurant. Jeg fikk ofte kommentarer på kroppen min, jeg ble antastet av både fulle og nyktre menn når jeg gikk forbi bordene eller skulle til å servere. Jeg ble ropt til og objektivisert utallige ganger. I disse situasjonene så fikk jeg beskjed fra ledelsen at jeg kunne «kaste de ut» hvis jeg ville. Jeg var da 24 år.

24 år

Så var det den gangen jeg jobbet på et hotell og hadde en kollega som i lang tid hadde et upassende og grovt språk til meg, hvor han fortalte billedlig hva han hadde lyst å gjøre med meg, han sendte meg nakenbilder og fortalte hva han syntes om kroppen min og hvordan han skulle gå fra dama si hvis jeg ville ha han. Noe jeg ga tydelig beskjed om at jeg ikke ville.

Det endte med at han en dag tok meg i nakken og trykket meg ned mot et bord og «tørrjukket» mot min bakdel. Det gjorde vondt, og jeg ble redd. I denne situasjonen så turte jeg ikke å si noe til noen, det hadde jo ikke hjulpet før. Så jeg bare ristet det av meg, og blokkerte han fra livet og sosiale medier etter at jeg sluttet der. Jeg var da 24 år.

Så fikk jeg meg en jobb jeg endelig følte at jeg var trygg i. Det var en spennende prosjektstilling i en bedrift med godt rykte. Jeg var både stolt og glad og tenkte at jeg endelig kunne bli tatt på alvor og endelig kunne ha tid til å fokusere på karrieren min.

En kveld jeg satt og jobbet overtid, så var det en kollega av meg og en «direktør» i en instans som bedriften samarbeidet med som hadde møte i rommet ved siden av. Det var en glassvegg til kontoret mitt, så de så rett inn til meg. Denne «direktøren» tok seg da friheten til å komme inn til meg å spørre meg hva jeg gjorde.

«Direktøren», som ikke kjente meg, følte det var passende å rose meg opp i skyene og samtidig holde hånden sin på skulderen min. Han sier så: «Her er mitt visittkort, ta gjerne kontakt med meg, så kan jeg sikkert hjelpe deg å få en god stilling hos oss. Det hadde hjulpet karrieren din veldig.» Han spør om navnet mitt og går siden tilbake til min kollega.

Et par timer etterpå så legger han meg til på sosiale medier og sender meg meldinger, meldinger som ikke har noe med karrieren min å gjøre. Jeg tok opp dette med ledelsen, som tok meg inn til et møte «for å se på bevis». Jeg fikk en halvhjertet unnskyldning for hva jeg hadde opplevd og etterpå ble det hysjet ned. Nå måtte jeg oppleve det også, en leder som brukte posisjonen sin for å utnytte og trakassere.

Jeg var da 27 år.

Mange lever i stillhet

Utenom disse hendelsene så opplevde jeg også det som så utrolig mange opplever på arbeidsplassen daglig, det å få seksuelt rettede kommentarer når man for eksempel spiser banan, bøyer seg frem, har på kjole, spiser is, løper, hopper eller bare står rett opp og ned og er et menneske.

Etter å ha blitt utsatt for seksuell trakassering så lever mange i stillhet og sitter alene igjen med følelsen av mindreverd, skam og skyld.

Man føler nok at man ikke har noe valg, hvis ikke så er det stor sannsynlighet for at det går utover stemningen på jobben, det psykososiale arbeidsmiljøet og ikke minst karrieremuligheter.

Man har også sett hva som har skjedd med de få som har orket å ta kampen.

Så vi som samfunn fortsetter å beskytte utøverne av seksuell trakassering og dette er de ofte selv klar over. Det er ikke rart vi ikke blir kvitt problematikken.

Når jeg fortalte en nåværende kollega at jeg skulle skrive denne kronikken, sa hen til meg med omsorg i stemmen: «Du må tenke på at hvis du står frem med dette, så kan dine mannlige kollegaer fort bli utilpasse rundt deg.» Og det stemmer dessverre.

Derfor er jeg anonym.

Men selv om jeg er anonym så er stemmen min viktig.

Like viktig er de stemmene som ikke sier noe høyt, men som vi ser i statistikken.

