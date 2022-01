Slakter pasientskadeordning - etterlyser bedre rettssikkerhet

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en offentlige ordning som behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått skade etter behandlingssvikt i helsevesenet.

De siste fem årene har NPE behandlet erstatningskrav fra nærmere 30 tusen nordmenn som mener de er feilbehandlet i helsevesenet.

Massiv kritikk

I en TV 2-undersøkelse blant 18 av landets mest erfarne advokater som har lang erfaring med pasientskadesaker, rettes det massiv kritikk mot systemet som avgjør om pasienter får erstatning.

Rettssikkerheten er ikke god nok.

De sakkyndige som skal vurdere om pasienter har krav på erstatning, er ikke alltid objektive.

Dessuten møter ikke de sakkyndige skadelidte ved behov, men legger i stedet ensidig vekt på journaler og epikriser.

Gir opp

– Det flere som ikke lenger orker å kjempe videre. De ønsker som følge av dette ikke å gå videre med søksmål, selv om mulighetene for å vinne frem med en rettslig prosess vurderes som gode, sier advokat Mari Grefslie til TV 2.

KRITIKK: Advokat Mari Grefslie erfarer at mange klienter gir opp, selv om hun mener de har sterke saker. Foto: Privat

Etter min oppfatning utredes sakene ofte ikke godt nok, og dette kan innebære et rettssikkerhetsproblem. Advokat Mari Grefslie:

Ivaretar ikke rettssikkerheten

Advokatene har vurdert - og kommentert - syv ulike påstander knyttet til NPEs og behandlingen av pasientskadesakene.

RETTSSIKKERHET: I spørreundersøkelsen fra TV 2 gir advokatene klart uttrykk for at rettssikkerheten til pasientene ikke er god nok. Foto: Grafikk: Magnus Torsvoll Midthun

Advokat Hasse Benberg har representert Maren Aure som TV 2 har omtalt i flere saker.

Maren ble utsatt for to alvorlige sykehustabber ved St. Olavs hospital i Trondheim. Sakkyndige hos Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og i ankeinstansen Pasientklagenemnda, mente Maren ikke var tilstrekkelig skadet til å få utbetalt erstatning. Hun vant nylig frem og fikk erstatning da hun tok saken til domstolen.

LYTTER IKKE TIL PASIENTENE: Advokat Hasse Benberg representerte Maren Aure og mener at saken hennes er et bilde på et større problem med hele NPE-ordningen. Til slutt vant Maren frem, men det var først da saken ble løftet til domstolen. Foto: Robert Reinlund / TV 2

De sakkyndige har nok vanligvis et ønske om å være objektive, men vi opplever altfor ofte at NPEs sakkyndige nærmest er advokater på vegne av forvaltningen Advokat Hasse Benberg

Flere av advokatene som deltar i spørreundersøkelsen har tidligere jobbet i NPE og i ankeinstansen Pasientklagenemnda og kjenner «systemet» fra innsiden.

– Et alvorlig problem for pasienten

Hvert år mottar NPE i snitt 5.700 krav om pasientskadeerstatning. Dersom du får avslag, er det Pasientskadenemnda som behandler klager på vedtak fra Norsk pasientskadeerstatning.

Klagesakene gjelder helt eller delvis avslag på erstatning etter behandlingssvikt i offentlig og/eller privat helsetjeneste.

Advokat Espen Seeberg:

– Staten har ubegrenset med ressurser, statens egne sakkyndige leger fungerer nærmest som prosessfullmektiger under rettssakene. Ofte er det en skjev fordeling av sakkyndighet i pasientens disfavør.

Pasienten har begrenset med økonomiske ressurser, risiko for saksomkostninger er et alvorlig problem for pasienten, men ikke noe tema for staten.

ALVORLIG PROBLEM: Advokat Espen Seeberg retter kritikk mot NPE-praksis.

Advokat Ole Hauge Bendiksen:

– I vanlige erstatningssaker mot for eksempel et forsikringsselskap har man anledning til å ta saken inn for rettsapparatet når som helst. I saker mot pasientskadeordningen har man som oftest ikke anledning til slikt før det gjerne er gått 3-5 år eller mer.

Kritikk mot sakkyndigbruk

NPE bruker sakkyndige til å avgjøre spørsmål om erstatning. «Maren-saken» skapte reaksjoner blant annet fordi sakkyndige hverken møtte eller utredet Maren før både NPE og så Pasientklagenemnda, avslo erstatning.

I undersøkelsen svarer gir advokatene klart uttrykk for at de er uenig i at sakkyndige møter skadelidte ved behov når en skal vurdere erstatningsansvar.

UENIGE MED NPE: Advokatene er uenige med NPE i at sakkyndige møter skadelidte ved behov.

NPE sine sakkyndige møter aldri pasientene. Advokat Lars Kjønniksen

Advokat Inger Johansen:

– Dette er en av de største utfordringene med dagens pasientskadeordning - at sakkyndig kun forholder seg til dokumenter - som ofte ikke er fullstendige - og hvor sakkyndig ikke møter skadelidte for samtale og undersøkelse. Dette tar vi for gitt i andre type erstatningssaker. Det er derfor ofte første ved en domstolsbehandling av saken at dette skjer, og da gjerne av en sakkyndig oppnevnt av retten. Dagens ordning er mao prosessdrivende.

Den medisinske utredningen tar vanligvis utelukkende utgangspunkt i journaler og epikriser. Man lytter i alt for liten grad til pasienten. Advokat Hasse Benberg

Advokat Carl Aasland Jerstad:

– Jeg har et par ganger fått NPE med på (flere år siden) at pasienten skal undersøkes av lege ved utarbeidelse av sakkyndig vurdering og det er etter iherdig argumentasjon fra min side.

Lytter ikke nok til pasientene

Ingen advokater oppgir i undersøkelsen at man i god nok grad hører på pasientens egen redegjørelse når det gjelder saken/skaden.

IKKE HELT ENIG: Ingen advokater er helt enig i at "man hører i god nok grad på pasientens egen redegjørelse.

Advokat Therese Lohne Boehlke:

– Tidligere var NPE også på flere møter/hjemmebesøk hos skadelidte. Dette ble alltid opplevd som positivt og gir en større forståelse for saksbehandler. Nå benyttes denne muligheten omtrent aldri. Min påstand er at dette fører til en større arbeidsbelastning for systemet som helhet.

STØRRE ARBEIDSBELASTNING: Advokat Therese Lohne Boehlke har mange års erfaring med pasientskadesaker.

NPE opplyser til TV 2 at: «I saksbehandlingen vår forholder vi oss til all dokumentasjon og alle innspill som kommer. Det som er nedtegnet tidsnært i f.eks. journaler og epikriser er viktige og sentrale dokumenter i slike saker.»

Det er en svakhet ved ordningen at rådgivende leger aldri undersøker eller snakker med pasienten. Journalen og det skriftlige saksmaterialet er ikke alltid den "rene og fulle sannhet. Advokat: Thomas Roander

Mange advokater mener det legges for ensidig vekt på journaler/epikriser ved behandling av saker. Dette er både kostnadseffektiv og tidseffektiv, men vil i noen tilfeller ikke gi et rett bilde saken.

UENIGE: NPE mener at det vanligvis ikke legges ensidig vekt på journaler/epikriser. Advokatene er ikke enige.

Ikke objektive sakkyndige

NPE bruker sakkyndige spesialister på ulike fagområdet. Etaten har rammeavtaler med nærmere hundre sakkyndige i tillegg til sakkyndige som tar enkeltoppdrag.

NPE mener sakkyndige er objektive og opplyser til TV 2 at «vi har ikke grunnlag for å mene noe annet».

Ingen av de 18 advokatene er «helt enig» i påstanden om at «sakkyndige er objektive».

OBJEKTIVITET: Undersøkelsen viser at advokatene stiller spørsmål ved objektiviteten til de sakkyndige som vurderer sakene.

Åtte advokater sier de er uenige i at «sakkyndige er objektive». Ti svarer at de kun er delvis enig i at «sakkyndige er objektive».

De fleste sakkyndige som NPE/nemnda bruker er ansatt i NPE/Helseklage systemet, i deltidsstillinger. Det gjør at de har en særlig tilknytning til sin arbeidsgiver og oppleves som partiske. Advokat Siren Preto

Advokat Håvard Solberg:

– Enkelte sakkyndige oppleves objektive, andre fremstår som institusjonaliserte og mest opptatt av å finne argumenter som taler for at helsehjelpen har vært adekvat. Enkelte sakkyndige er også for strenge i sine invaliditetsvurderinger. Det er påfallende mange saker der inngangsinvaliditet settes akkurat så høyt at den totale invaliditetsgraden ikke er tilstrekkelig til å gi krav på menerstatning.

– Rettssikkerheten ofres

Kun én av 18 advokater mener skadelidte pasienter har like godt rettslig vern som i andre erstatningssaker.

RETTSLIG VERN: Flere advokater er uenige i at skadelidte har like godt rettslig vern som i andre erstatningssaker.

Advokat Inger Johansen:

RETTSSIKKERHETEN OFRES: Advokat Inger Johansen erfarer at skadelidte oppnår langt høyere erstatning ved å bringe saken inn for domstolen. Foto: Privat

– Rettssikkerheten ofres på effektivitetens alter gjennom mangelfull medisinsk utredning. Erfaring viser også at skadelidte ikke sjelden oppnår langt høyere erstatning ved å bringe saken inn for domstolen.

Det blir påpekt at NPE ikke dekker advokat i utredningsfasen for vurdering av kompliserte rettslige spørsmål, mens dette gjøres i andre erstatningssaker som eksempelvis omfatter bilansvar og yrkesskader.

Advokat Mona Næverdal:

Så vidt jeg vet blir rundt 70 % av alle saker avslått i NPE, og i de aller fleste av disse får skadelidte ikke dekket utgifter til advokat. Den skadelidte får tilsendt behandlingsstedets uttalelse og medisinsk sakkyndig vurdering for kommentar. Disse er gjerne spekket med medisinske ord og uttrykk som skadelidte ikke har forutsetninger for å forstå og heller ingen mulighet til å imøtegå.

Advokatene er helt enig eller delvis enig i at lang ventetid, økonomi og slitne klienter, gjør at en del gir opp til tross for at de har «sterke» saker.

GIR OPP: Selv om pasientene har «sterke saker», velger flere å gi opp, mener advokatene.

Advokat Olav Gunnheim :

– Da NPE ordningen var ny på begynnelsen av 90-tallet var medholdsprosenten mellom 40 og 50 %. Fra begynnelsen av 2000-tallet og frem til i dag har medholdsprosenten vært stabil på rundt 30 %.

– Pga. et stadig økende antall skademeldinger har NPE blitt en veldig dyr kompensasjonsordning for staten. Saksbehandlere og de rådgivenede legene instrueres til å tolke regelverket strengt. Medholdsprosenten skal tydeligvis holdes stabilt nede på ca. 30 %. Mitt inntrykk er at flere burde ha vært tilkjent erstatning. Det viser nok også omgjøringsprosenten for domstolen

Må gjennomgå systemet

– Man må få bedre sakkyndige og man må får tillit til de sakkyndige. Det er blir lagt alt for stor vekt på journaler og epikriser og lite hva pasienten selv har meddelt. De som velger å gå til domstolen med saken sin får ofte et annet utfall, presiserer Siren Preto.

MÅ REVIDERES: Advokat Siren Preto ber politikerne komme på banen. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Hva er din erfaring når sakene havner i domstolen?

– Da vinner ofte pasienten frem. 40 prosent av saker vinnes frem, og det er med bakgrunn i at man da gjerne får inn objektive sakkyndige i saken.

– Hva forteller det om en NPE systemet?

– Det forteller at det er mangler med systemer. Nå må det tas en revisjon av hele NPE-systemet. Vi må få til endringer fordi det er store svakheter med systemet.

– Stortinget og regjeringen må gripe fatt i denne ordningen, slik at den fungerer, også for fremtiden.

Risikabelt

Av de sakene som pasientene løfter inn for domstolen, og som ender med dom vinner skadelidte frem i 4 av 10 saker. Dessuten blir det utenom dette inngått en del forlik mellom partene fremfor å full gjennomgang i domstolen.

Det betyr at flere som da får avslag, når helt eller delvis frem dersom de tar saken til domstolen.

– Dessverre er det få som har råd til å bringe sakene inn for domstolen, og det betyr at en del pasienter blir ekskludert fra å få saken grundig belyst og få den erstatningen som de har krav på, sier Per Oretorp ass. generalsekretær i Personskadeforbundet (LTN).

Flere advokater gir uttrykk for at pasientskadeordningen i utgangspunktet er en god ordning, men den har flere svake sider.

NPE uenig i kritikken

NPE-direktør Rolf Gunnar Jørstad mener det ikke er grunn til å ta selvkritikk eller erkjenne feil. Han er uenig i kritikken fra advokatene.

AVFEIER KRITIKKEN: Direktør Rolf Gunnar Jørstad tilbakeviser all kritikk som fremmes fra 18 advokater som samlet har jobbet med hundrevis av pasientskadesaker. Foto: NTB/Scanpix

Jeg er ikke enig i noe av den kritikken som fremmes Rolf Gunnar Jørstad, direktør Norsk pasientskadeerstatning

– Det fremstår som om advokatene mener at pasientskadeordningen skal være noe annet og noe mer enn det som er og har vært hensikten og som ville bryte med de rammebetingelsene og de økonomiske betingelsene man legger for denne ordningen i dag.

– Tenker du at det er noe dere ikke gjør godt nok eller er du enig på alle punkter?

– Det er alltid viktig å lytte til kritikk. Også kritikk man ikke nødvendigvis er enig i. Vi jobber hele tiden med å se på måten vi arbeider med sakene på.

Jørstad mener det viktigste for NPE er å fortsette å redusere saksbehandlingstiden.

– Det er der kritikken mot oss har vært sterkest, og med størst grunn.

TV 2 har fremmet syv ulike påstander rundt pasientskadeordningen som vi har bedt NPE svare på.

Dette svarer direktør Rolf Gunnar Jørstad:

1. NPE mener at pasientskadeordningen ivaretar pasientens rettssikkerhet? Ja/nei

«NPE er en uavhengig etat som ikke har egeninteresse i sakenes utfall, og som har spesialkompetanse og ressurser til å utrede og vurdere erstatningssakene. I NPE behandler vi erstatningskravene med sikte på at alle som søker erstatning skal få det de har krav på. De som ikke er fornøyde kan klage på avgjørelsen vår til Pasientskadenemnda i Helseklage. De som etter det fortsatt er uenig i avgjørelsen, kan gå til domstolen for å få saken sin prøvet der. Dette mener vi ivaretar pasientens rettssikkerhet på en god måte.»

2. NPE mener at pasientene har like godt rettslig vern som i andre erstatningssaker? Ja/nei

«Ja, vi mener at pasientskadeordningen gir pasienter et like godt rettsvern som i andre erstatningssaker. Ved utredningen av sakene skal NPE både bidra til at saken blir opplyst og veilede erstatningssøkeren underveis. Vi har en særskilt kompetanse på utredning av pasientskadesaker som gjør at bistand fra advokat i de fleste sakene ikke skal være nødvendig. Under erstatningsberegningen dekker vi normalt utgifter til advokat for at slik bistand skal bidra til riktig erstatningsbeløp. Dette er samme praksis som forsikringsselskapene har.»

3. NPE mener at lang ventetid, økonomi, «slitne pasienter» ikke er årsak til at enkelte pasienter gir opp selv om de har «sterke» saker? Ja/nei

«Vi er klar over at noen opplever prosessen slitsom bl.a. fordi den noen ganger trekker ut i tid. Vi jobber for at erstatningssøkerne skal oppleve saksbehandlingen i NPE som effektiv, åpen og god. Arbeidet med å redusere saksbehandlingstiden er vår viktigste prioritet nettopp fordi vi vet at det er viktig at ventetiden på et svar ikke er for lang.»

4. NPE mener at det vanligvis ikke legges ensidig vekt på journaler/epikriser ved behandling av saker? Ja/nei

«I saksbehandlingen vår forholder vi oss til all dokumentasjon og alle innspill som kommer. Det som er nedtegnet tidsnært i f.eks. journaler og epikriser er viktige og sentrale dokumenter i slike saker. Vi gjør alltid en konkret vurdering av de opplysningene som finnes i saken, og noen ganger oppdager vi at journalnedtegnelser ikke gir et riktig eller dekkende bilde av hva som skjedde på behandlingstidspunktet.»

5. NPE mener sakkyndige møter skadelidte ved behov når en skal vurdere erstatningsansvar? Ja/nei

«Det er etter vår mening svært sjelden at det er nødvendig for de sakkyndige å møte erstatningssøkeren. Det vanlige er at de sakkyndige vurderer saken skriftlig på bakgrunn av sakens dokumenter, der journaler, søknadsskjemaet og eventuelt andre kommentarer fra pasienten står sentralt. Hvis den sakkyndige skulle møte pasienten i alle, eller et flertall av sakene, ville det bli svært tid- og kostnadskrevende og sprenge alle rammene for ordningen.»

6. NPE mener at man i god nok grad hører på pasientens egen redegjørelse når det gjelder sak/skade? Ja/nei

«Vi er selvsagt opptatt av å sette oss inn i pasientens redegjørelse, da denne er selve utgangspunktet for at vi vurderer erstatningskravet. Det samme gjelder andre opplysninger pasienten måtte komme med under saksutredningen.

7. NPE mener at de sakkyndige er objektive. Ja/nei

«Ja, vi har ikke grunnlag for å mene noe annet enn at de sakkyndige er objektive. Det er naturligvis svært viktig for oss at sakkyndige går inn i sakene med et åpent sinn og bidrar med sin medisinske kompetanse til å avklare sentrale medisinske spørsmål i sakene. NPE har ingen egeninteresse i utfallet av sakene, og har derfor ingen grunn til å påvirke de sakkyndige i hvordan de utfører oppdraget.»