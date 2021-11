Jacob (37) ofret livet sitt for å redde åtteåring – nå er det samlet inn 700.000 til familien

Historien om Jacob Opheim som ofret livet for å redde en liten gutt opp fra vannet rører ved mange. Etter at to barndomskompiser opprettet en innsamlingsaksjon for familien, har responsen vært enorm.

Lokalsamfunnet på Karmøy er fremdeles dypt preget etter Jacob Opheims (37) tragiske dødsfall. Under en minnestund tidligere uttrykte mange et ønske om å samle inn penger til Opheims familie, og Stian Ferkingstad og Kenneth Dokken ble enige om å starte en innsamlingsaksjon for sin avdøde barndomskamerat.

– Vi ble enige om å opprette en Spleis for å hjelpe familien, og satt oss som mål om å samle inn 500.000 kroner frem til jul, sier Ferkingstad til TV 2.

Spleisen ble opprettet klokken 19 torsdag kveld. Allerede fredag formiddag var målet om en halv million kroner nådd.

– Den grensen er allerede sprengt. Det har vært en enorm støtte, og viser at denne saken går inn på veldig mange, både her lokalt, nasjonalt og folk i utlandet, forteller Ferkingstad.

Sterk historie

Bidragene fortsetter å strømme inn. I skrivende stund har Spleis-aksjonen samlet inn over 698.940 kroner, fra 2792 givere.

– Vi var ikke forberedt på denne responsen, men vi visste på forhånd at dette var en historie som rørte ved mange, sier Frekingstad.

Søndag kastet Jacob Opheim seg ut i vannet for å redde en åtte år gammel gutt opp fra vannet på Sandve havn. 37-åringen havnet selv under vannet i redningsforsøket, og var bevisstløs da en gruppe surfere nådde frem til ham og gutten.

Jacob Opheim ofret livet for å redde opp en åtte år gammel gutt fra vannet ved Sandve havn på Karmøy søndag. Foto: Bjørn Inge Vårvik / SkudenesNytt/NTB

Gutten ble hentet opp fra vannet, mens Opheim ble fraktet til Haukeland sykehus. Her døde han tirsdag ettermiddag, etter å ha ofret seg for å redde livet til åtteåringen.

– Han var en uredd person, veldig varm og snill, som var opptatt av at folk rundt seg hadde det bra. Det var ikke vanskelig for oss å forestille oss at at han hadde hoppet uti. Det var sånn han var, han tenkte veldig mye på andre, sier barndomskompisen Frekingstad.

Superhelt

Stian Ferkingstad var en barndomskamerat av Opheim og er en av initiativtakerne bak spleisen. Foto: Privat

Opheim, som var medlem i Røde Kors på Karmøy, beskrives på Spleis-siden som en «superhelt». Det er en beskrivelse Frekingstad synes er barndomskompisen verdig.

– Han var en ekte superhelt, virkelig, forteller Frekingstad.

Han har selv vært i kontakt med familien både etter dødsfallet og innsamlingsaksjonen, og forteller at de har det svært tungt.

– Samtidig er de veldig takknemlige for støtten de får, med meldinger fra både inn- og utland. De er takknemlig for støtten som ble vist under minnestunden, og er overveldet og sliter med å forstå alle bidragene som kommer inn, avslutter Frekingstad.

Blant tidenes største

Også Spleis har lagt merke til den enorme responsen etter at barndomskompisene opprettet innsamlingsaksjonen. Daglig leder Bjørn Kjetil Hellestræ sier Spleis-aksjonen er blant de største i tjenestens historie.

Bjørn Kjetil Hellestræ er daglig leder i Spleis, som drives av Sparebank1. Foto: Hans Kristian Riise/Sparebank1

– Det er ikke vanlig å se en slik respons. Denne innsamlingen skiller seg ut ved at den har vokst veldig kraftig, på veldig kort tid. Statistikkene våre ser på de første fem timene, og sammenliknet med andre Spleiser som har gått viralt ligger den på topp ti noen sinne, både i antall ulike innbetalinger og i antall kroner, sier Hellestræ til TV 2.

Han uttrykker takknemlighet for at så mange ønsker å benytte seg av Spleis i en slik sammenheng.

– I saker som dette er det veldig mange som føler seg berørt og kjenner på et et behov for å ytre sin medfølelse. Ved å bruke Spleis har de muligheten til å kunne uttrykke dette, og det er helt fantastisk å se en sånn giverglede og ikke minst omsorg for familien som har endt opp i denne forferdelige situasjonen, sier han.