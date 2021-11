Ny KrF-leder heier på de som går i Pride – men vil ikke gå i toget selv

– Vi er et parti i dyp krise, sier Olaug Bollestad, som vil bli valgt til leder på KrFs landsmøte lørdag. Hennes KrF vil beholde dagens abortlov og jobbe for homofiles rettigheter.

Olaug Bollestad (60) vet hva hun vil ha. Hun går målrettet bort til et blomstrete porselensfat.

– Jeg finner det med en gang jeg ser dere, for dette er gammelt.

Kvinnen som skal fornye Kristelig Folkeparti, liker best gamle ting.

– Dette var ikke gammelt, dette var ikke meg, sier Bollestad og setter fra seg en julekrybbe fra nyere tid.

Hun er på julegavehandel i en bruktbutikk i Oslo - dagen før hun etter alle solemerker blir valgt til ny leder av KrF, på partiets ekstraordinære landsmøte.

En enstemmig valgkomité mener Bollestad er riktig person til å gjenreise partiet etter katastrofevalget i høst.

– Vi er et parti i dyp krise, men det er ikke bare jeg som skal gjenreise partiet. Dette er jeg opptatt av at vi skal gjøre i fellesskap, sier Bollestad.

Vil ikke gå i Pride

Etter å ha gjort sitt dårligste valg noensinne, havnet KrF under sperregrensen, med 3,8 prosents oppslutning. TV 2 har tidligere skrevet om debatten i partiet rundt hva dette skyldes.

Flere tillitsvalgte i KrF peker på at partiet må vekk fra sitt «konservative stempel».

– Deler du den oppfatningen?

– Jeg tenker vi skal lage KrF gjenkjennelig på verdier, men vi skal ha en politikk som gjør at folk kjenner at vi snakker til dem, sier Bollestad.

GRØNNE GLASS: Bollestad plukker med seg et sett på seks grønne glass. De skal hun ha selv. Foto: Beate Oma Dahle / TV 2

Internt i partiet er det også sterke og delte meninger om Pride, en ti dagers festival som feirer skjeiv kjærlighet og mangfold.

– Må partiet ta et tydeligere standpunkt om Pride og homofiles rettigheter?

– Jeg håper folk ser på hva vi gjør hver dag i forhold til homofile og lesbiske sine rettigheter. Det er utrolig viktig at KrF lager en politikk for alle - og da mener jeg alle.

– Vil du gå i Pride-tog?

– Nei. Jeg er ikke typen til å gå i Pride, men jeg vil jobbe sterkt hver eneste dag for at alle i vårt samfunn skal ha sin plass. Jeg vil heie på de som går i Pride og som ønsker det, sier Bollestad.

Vil beholde dagens abortlov

Det har også blitt etterlyst klarere tale fra partiets egne i abortsaken. Bollestads forgjenger, Kjell Ingolf Ropstad, ville ikke svare på hvorvidt han var for eller mot selvbestemt abort.

For Bollestad står nå kampen om å beholde dagens grense for selvbestemt abort på 12 uker, ikke innskrenke den.

– Fire av fem partier på venstresiden vil utvide dagens abortlov, da vil vi gjøre det vi kan for å hindre det, sier Bollestad.

– Vil dere programfeste å beholde dagens abortlov?

– Nå skal ikke jeg forskuttere programprosessen til KrF, sier Bollestad, og legger til:

– KrF vil være gjenkjennelig på at vi er opptatt av livsvern for det ufødte liv og vi er også opptatt av abortforebyggende tiltak - det vil si, egentlig gratis prevensjon for unge.

– Se hva tiden viser

Sosialistisk Venstreparti (SV) er regjeringens foretrukne budsjettpartner. Mandag legger de frem sitt alternative budsjett, så begynner forhandlingene med regjeringen.

Etter et retningsvalg i 2019, gikk KrF inn i regjering med Høyre, Venstre og Frp. Nå skal partiet rendyrke sin profil som sentrumsparti.

– Vil det si at dere kan være en budsjettpartner for regjeringen?

– Vi kommer til å stemme for det vi er for, og mot det vi er mot. Nettopp for å bygge vår identitet og finpusse den, sier Bollestad.

Men hun lukker ikke døra for budsjettforhandlinger med regjeringen - på sikt.

– I år har vi lagt frem et budsjett, så vet vi ikke hva tiden vil vise fremover. Vi kommer til å stemme for det vi er for, og mot det vi er mot - også når de spørsmålene kommer.

KrFs ekstraordinære landsmøte begynner lørdag klokken 11.00.