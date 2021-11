Har sluttet å spørre faren om råd: – Jeg er blitt såpass gammel

Norsk målfest mot Latvia kan gi playoff-fordel for Norge. Alexander Sørloth (25) kan fort få en nøkkelrolle dersom landslaget går for flest mulig mål.

– Vi snakker ofte sammen, men vi snakker ikke all verden om fotball. Det er mest om alt annet. Jeg får alltid et lykke til fra pappa, men råd og slikt er vi litt ferdig med. Jeg er blitt såpass gammel at jeg føler jeg har kontroll på det selv.

Det svarer Alexander Sørloth på spørsmål om han har fått noen råd av pappa Gøran Sørloth.

Faren var en del av landslaget da Norge deltok i USA-VM i 1994. Dersom Norge slår Latvia og Nederland er de sikret plass i VM i 2022, det første mesterskapet til landslaget siden EM i 2000.

– Han har vært stiv både her og der

Målforskjell kan vise seg å bli viktig for Norge mot slutten av kvalifiseringen, dermed er det store forventninger til om Ståle Solbakken velger å spille med én eller to spisser mot Latvia lørdag.

– Ansvar føler jeg uansett når jeg spiller med flagget på brystet. Når man spiller i angrepet skal man skape sjanser og score mål. Jeg setter ofte press på meg selv, spesielt når jeg har flagget på brystet, siden det betyr noe ekstra, sier Sørloth.

Erling Braut Haaland er ute med skade, men heldigvis for Ståle Solbakken er både Alexander Sørloth og Joshua King tilbake. Forrige landslagssamling måtte landslagssjefen klare seg uten alle de tre spissene.

– Begge to er i veldig fysisk god form. Begge har gjort sterkt inntrykk på treningene, så det handler om at de begge skal ta det siste steget. Det kan godt være det er nå, for det ligger virkelig rett rundt hjørnet for begge to, sier Solbakken om Sørloth og King.

Solbakken ønsker ikke å bekrefte om han spiller med én eller to spisser lørdag kveld.

Men det han bekrefter er at han ikke har noen planer om å gå til kampen med et mål om å score flest mulig mål.

– Det blir litt det samme som mot Gibraltar. Vi må ha samme inngang som vi hadde da, som var å vinne kampen. Det at det blir hektisk og jage er noe jeg tror blir vanskelig, det har jeg ikke noe tro på. For meg handler det om å vinne kampen, sier Ståle Solbakken.

Reagerte på nytt Haaland-spørsmål

Solbakken tviler på tomme tribuner

Ifølge nederlandske medier vil det fredag kveld bli bekreftet at Nederland-Norge går for tomme tribuner på tirsdag. Det tviler Ståle Solbakken på at vil bli en realitet.

– Det skal tror jeg ikke på før jeg ser det, sier han til TV 2.

Og slår fast:

– Jeg tror det blir et nasjonalt anliggende og at det vil brukes koronapass. Det tror jeg kommer til å skje, sier han.