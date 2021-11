Fulle kamerater oversvømte hotellrom

To østeuropeiske menn lot hotelldusjen renne i timevis etter en fuktig kveld i Trondheim. Så fikk de sove ut rusen i politiarresten.

De ansatte ved Clarion Hotel Grand Olav i Trondheim valgte i helgen å tilkalle politiet da to gjester ble svært beruset og oppførte seg ufint. Da politiet ankom stedet, påla de kameratene å være på hotellrommet i 5. etasje frem til neste morgen.

Men da kjøkkensjefen tidlig søndag morgen oppdaget at det rant vann fra taket i 1. etasje, skjønte han at noe var galt.

Det samme gjorde en ansatt som gikk en kontrollrunde i 5 etasje, og de lokaliserte fort hvilket rom vannet kom fra.

Store vannmengder

Hotelldirektør Andreas Faaness forteller at det var voldsomme mengder vann som møtte dem.

BEKYMRET: Hotelldirektør Andreas Faaness måtte få hjelp av brannvesenet Foto: Stein Roar Leite

– Vannet stod til over stikkontaktene. Det rakk helt opp til over anklene. Jeg følte meg helt hjelpeløs, sier Faaness.

De to mannlige gjestene våknet fort da hotellets ansatte oppdaget oversvømmelsen på rommet. Denne gangen måtte mennene bli med til politistasjonen hvor de fortsatte å sove ut rusen i arresten.

I hotellets kjeller oppbevares det instrumenter til et symfoniorkester, og Faanes skryter av brannmannskapene som kom raskt til stedet.

– Gutta hadde fart på seg. De sørget for at dette ikke ble en katastrofe, men noe vi kan få rettet opp i.

STORE SKADER: Vannet dekket gulvet i hotellrommet. Foto: Politiet

På tross av den våte starten på søndagen, tar hotelldirektøren hendelsen med relativt godt humør.

– Jeg sa vel i morges at dette var offisiell åpning av julebordssesongen 2021. Men jeg håper ikke dette er toneangivende for det vi vil se i år.

Kameratene holdes i arresten

Politiet har søndag ettermiddag avhørt de to mennene. De er siktet for grovt skadeverk og politiet skal etterforske om det var en forsettlig handling, eller om oversvømmelsen skyldes et uhell.

På bakgrunn av at mennene også har liten tilknytning til Norge, holdes de i arresten fordi politiet frykter de vil forlate landet.

For de to kameratene kan det bli et dyrt hotel-besøk, og hotelldirektør Faaness avslutter med en oppfordring på vei inn i desember:

– Vi merker godt at folk ikke tåler like mye alkohol som i 2019, og det er det kanskje greit å tenke på nå som vi går i gang med julebordsesongen. Jeg håper at folk tar litt forholdsregler og tenker seg om før de setter «hæla i taket».