Gerd (86) utsatt for eldretyveri: – Har engstet meg veldig mye

Gerd på 86 år var mandag 18. oktober ute for å handle på Sandvika storsenter. Da ble hun offer for et utspekulert tyveri.

Den eldre kvinnen gikk gjennom senteret og stoppet opp ved Norli bokhandel for å titte på bøker. Samtidig var to kvinner på jakt etter lommeboken hennes. I flere minutter holdt de to kvinnene øye med henne.

Da Gerd gikk inn i bokhandelen, fulgte de etter. En av dem avledet Gerd ved å spørre henne om prisen på en av bøkene, og mens hun var uoppmerksom snappet den andre kvinnen lommeboken hennes fra rullatoren hun hadde med seg. Deretter forlot begge butikken. Overvåkningskameraene på senteret har fanget hele hendelsesforløpet.

Kameraene viser at de to kvinnene forlater senteret sammen like etter tyveriet.

Stjeler flere tusen kroner

Dagen etter blir de samme to kvinnene observert på Strømmen storsenter. Denne gangen ser de seg også tidlig ut en eldre kvinne, alene på handletur, med rullator. Overvåkningsbilder viser at de to kvinnene følger nøye med på den eldre.

Da damen med rullator skulle kjøpe seg en bolle på Narvesen, var en av gjerningspersonene hakk i hel. Politiet tror hun da har observert pin-koden til offeret. Ved første anledning etterpå, sniker kvinnene seg innpå den eldre. Deretter plukker en av dem ut lommeboken hennes diskre fra vesken. Deretter går de to gjerningspersonene rett til minibanken og tar ut 19.000 kroner.

Politiet ønsker tips om hvem disse to kan være. Foto: Overvåkningskamera

Fire tyverier på fire dager

Disse to tilfellene er ikke de eneste. 20. oktober stjal de en eldre kvinnes lommebok i Lillestrøm, og 21. oktober gjorde de det samme i Moss. Politiet frykter at enda flere har blitt utsatt for tyverier av disse to kvinnene. ID-en til den ene av gjerningspersonen er kjent for politiet, og mye tyder på at de to kvinnene kom til Norge 12. oktober, og dro 23. oktober.

Tonje Reiten, leder for avdeling for spesiell innsats i Oslo politidistrikt, forteller at disse tyveriene er forhold politiet ser alvorlig på, spesielt fordi gjerningspersonene går så bevisst etter eldre personer. Hun tror dette er kriminelle som høyst sannsynlig vil komme tilbake til Norge igjen.

Gjennomtenkte tyverier

– Det her er planlagte forhold. De er helt klart ute på storsentre for å se om de kan finne personer de kan ta verdisaker fra. Dermed er dette rett og slett planlagt og organisert, sier Reiten.

Videre beskriver Reiten at dette er forhold som skaper mye utrygghet, og som rammer eldre og sårbare personer. Politiet ønsker å oppklare sakene og forebygge at det skjer flere.

Skaper mye engstelse

For Gerd (86) ble møte med de to tyvene tøff. Hun har følt mye på utrygghet i ettertid. Det tok henne tre uker før hun turte å gå tilbake på Sandvika storsenter.

– Jeg har engstet meg veldig mye i ettertid, forteller Gerd. Hun syns det er ubehagelig å vite at ukjente nå sitter på informasjon om henne. Lommeboken har hun ikke fått tilbake, men hun rakk heldigvis å sperre kortet sitt før gjerningspersonene fikk tatt ut penger.

Gerd har kjent på følelsen av utrygghet ved å være ute i det offentlige rom. Det håper hun andre eldre slipper å oppleve.

– Slike hendelser skremmer eldre mennesker fra å gå ut, og det er jo veldig viktig at du klarer å opprettholde den funksjonen så lenge du kan. Så hvis man opplever sånne ting som jeg nå har opplevd, så er det klart at det holder eldre mennesker litt tilbake fra være blant andre, sier Gerd.

I ettertid har Gerd skjønt verdien av overvåkningskameraer. Hun er glad for at det finnes klare bilder av de to gjerningspersonene. Forhåpentligvis sitter noen på informasjon som kan være til hjelp for politiet.

Reiten ber folk være litt ekstra observante og melde ifra om de vet noe.