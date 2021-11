City-stjernens oppsiktsvekkende utspill om Solskjær-møte: – Et lite stikk

Manchester United fikk knapt låne ballen på eget gress i forrige helgs byderby mot Manchester City.

Manchester City trillet i perioder i ball i hatt med Manchester United på Old Trafford, var fullstendig overlegne og vant som de ville 2-0.

Nå har Manchester City-stjernen Kevin De Bruyne kommet med noen smått oppsiktsvekkende uttalelser om forberedelsene til kampen.

Belgieren hevder i MidMid Podcast at manager Pep Guardiola avbrøt den taktiske treningen i forkant av storkampen etter kun ti minutter.

– Dagen før kamp så trener vi vanligvis taktisk trening, basert på hvordan motstanderen spiller. Før United-kampen sa Pep: «Vi vet ikke hvordan de kommer til å spille. Vi får bare se». Og så stoppet han treningen etter ti minutter, sier De Bruyne, og fortsetter:

– Pep vet oftest hvordan motstanderen kommer til å spille. Denne gang visste han det ikke, og visste ikke hva han skulle gjøre. Vi skulle bare gjøre det vi vanligvis gjør, men han visste ikke på forhånd om Manchester United ville spille fem i backlinjen, eller med en firer bak. Eller med en diamant på midtbanen eller tre angripere, røper City-stjernen.

– Tror ikke helt på det

Fotballanalytiker og sportsdirektør ved NTG-U, Øyvind Eide, kjøper imidlertid ikke De Bruynes uttalelser helt.

– Det er litt vanskelig å tolke, for jeg kjenner ham jo ikke privat og om han ønsker å være litt provoserende. Samtidig fremstår han som en ordentlig fyr, så noe av det han sier kan være riktig, men jeg tror også det er et lite stikk til byrivalen også, sier Eide.

FOTBALLANALYTIKER: Øyvind Skaug Eide. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

Han mener nemlig at manager Pep Guardiola hadde gjort hjemmeleksen mer enn godt nok før oppgjøret på Old Trafford.

– Jeg tror ikke det er sant at han ikke visste hvordan de skulle angripe kampen. Det var klart og tydelig for de fleste at United ville gå i en 5-3-2-formasjon, hvor for eksempel Gündogan og Foden skulle legge seg på høyre midtstopper Bailly og backen Wan-Bissaka. Slik ville en av Citys beste spillere Cancelo få store rom, som igjen gav utfordringer til midtbanen til United, sier Eide, og slår fast:

– Det er et enkelt bilde på at jeg ikke tror det er 100 prosent sant det han sier, og jeg tror de fleste skjønte at United kom i 5-3-2 i den kampen, og det City hadde forberedt seg på da de gikk i den kampen, sier han.

– Så ikke godt forberedt ut

Eide tror imidlertid på De Bruyne når han sier at Guardiola ikke visste nøyaktig hvordan Manchester United ville fremstå.

– Det kan ha vært litt usikkerhetsmomenter med tanke på å forholde seg til hvordan United kom til å se ut i angrepsspillet. Men dette er nok et lite stikk til United, og jeg kjøper ikke helt den at Guardiola avsluttet treningen etter ti minutter, sier han.

– Hvordan tror du Ole Gunnar Solskjær hadde forberedt spillerne til oppgjøret mot Manchester City?

– Vel, de så ikke godt forberedt ut, og det overrasker meg litt, ettersom Solskjær tidligere har mestret godt forberedelsene til kampene mot de beste lagene. Nå vet jeg ikke hvordan de trener på feltet, men det er klart at lag som Liverpool og Manchester City har veldig sterke trenerressurser, med taktisk klokskap, mens United stiller med en trenerbenk som er ganske uerfaren. Det kan hende det er der det ligger, men det blir jo bare spekulasjoner, sier han.