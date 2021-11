I disse tilfellene kan du måtte vise koronapass

Kommuner kan innføre bruk av koronapass for å kunne holde samfunnet åpent. Her får du oversikt over når du kan måtte bruke det.

Norske kommuner kan straks innføre bruk av koronasertifikat.

Tiltaket gjelder foreløpig bare kommuner som allerede har tiltak, og er kun ment for å kunne gi lettelser.

– Når en kommune innfører avstandsberegninger, kan koronapasset oppheve dem. Da kan man gjennomføre arrangementer og holde serveringssteder åpne, sa helseminister Ingvild Kjerkol på en pressekonferanse fredag.

Med andre ord: Dersom du ikke har grønt koronapass, får du ikke komme inn på utesteder dersom kommunen har tatt dette tiltaket i bruk.

Kommunene kan innføre tiltaket når regjeringen har forskriftsfestet dette.

Ikke for kommuner med lite smitte

Koronasertifikatet er grønt når det viser følgende:

om man har en nylig negativ test

er vaksinert

er immun etter å ha hatt koronasykdom

Tromsø er en av kommunene som har innført tiltak den siste tiden. Blant annet anbefaler de å holde minst en meter til andre. De ønsker å innføre bruk av koronapass neste uke.

Hvordan koronapasset skal brukes i kommuner hvor det ikke er mye smitte, skal vurderes basert på erfaringer fra andre land.

I Danmark må man for eksempel vise koronasertifikat på arrangementer og serveringssteder, uavhengig av om kommunen har mye eller lite smitte.

Det kan bli aktuelt også i Norge.

– Vi vil vurdere om koronasertifikat kan være aktuelt som et tiltak for å holde smitten nede, for eksempel på utsteder, konsertsteder, idrettsarrangementer, kinoer og teater. Nå som alle har fått tilbud om vaksine, er det lettere å se for seg at man kan bruke koronasertifikatet for å forhindre stor spredning av smitte, sa Støre på pressekonferansen.

For mer utstrakt bruk av koronasertifikatet, forteller Støre at det kan innebære lovendringer. Derfor må dette utredes i større grad.

KLAR BESKJED: Statsminister Jonas Gahr Støre ber folk vaksinere seg. Foto: Torstein Bøe / NTB

Julebord-beskjed

Kommuner som har innført tiltak på bakgrunn av høyt smittetrykk, kan ta i bruk koronasertifikatet snart. Støre trekker fram Tromsø som eksempel.

– Tromsø kan for eksempel ha julebord og avvikle tiltak internt dersom de tar sertifikatet i bruk.

– Så hvis du ikke er vaksinert, kan du ikke være med på julebord?

– Ikke hvis du ikke har testet deg og kan dokumentere at passet er grønt og at du er uten smitte. Poenget er å tillate at mennesker skal være nær hverandre uten at det er fare for smitte.

Kino, restaurant og utesteder

Helsedirektoratet skriver i sitt faglige grunnlag til regjeringen at det er på flere områder det kan bli aktuelt å innføre koronapass:

Arrangementer

Serveringssteder med skjenkebevilling

Kulturinstitisjoner (kina, teater, konserter blan annet)

Messer og ligende

Treningssentre, svømmehaller og ligende

Bruken av koronapass i Norge har foreløpig vært begrenset. Stort sett har det bare blitt brukt til å komme inn og ut av landet.

Helsemyndighetene mener at dersom koronasertifikat skal brukes for å få adgang på for eksempel arrangementer, bør det også tas stilling til om det samtidig skal gis dispensasjon for andre krav, som avstand og munnbind-bruk.

– Det er en realistisk mulighet for at det kan komme nye virusvarianter som i økende grad spres mellom vaksinerte, selv om det er lite sannsynlig at vaksinasjonseffekten mot alvorlig sykdom vil være betydelig svekket. Slike varianter vil svekke den smittevernfaglige gevinsten av å bruke koronasertifikat, skriver helsemyndighetene.