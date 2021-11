Har sonet 43 år i fengsel – nå kan et fingeravtrykk frifinne Kevin (62)

18 år gammel ble Kevin Strickland tiltalt og dømt for trippeldrap i 1978. Dommen leste 50 år i fengsel, uten mulighet for prøveløslatelse.

I hele 43 år har den nå 62 år gamle mannen sittet bak lås og slå. Like lenge har han hevdet sin uskyld.

Nå opplyser aktoratet at de kan ha tatt feil, og krever at Strickland umiddelbart blir løslatt, melder CNN.

Trippeldrap

25. april 1978 blir fire personer skutt i Kansas City, Missouri. Cynthia Douglas er den eneste som overlever.

Under rettssaken peker hun ut to gjerningsmenn: Vincent Bell og Kilm Adkins.

Strickland blir ikke koblet inn i saken før politiet ser 18-åringen besøke Bells mor, som var naboen hans.

Politiet mener at Stricklands hår matcher Douglas' beskrivelse av gjerningspersonen.

Etter dette endrer hun vitnemålet. Douglas hevder nå at Strickland var sammen med de to andre, og at det var han som avfyrte skuddene.

29. juni 1979 får den unge mannen en 50 år lang fengselsdom av juryen, selv om han hele veien sier han er uskyldig. Ifølge Strickland selv satt han i sofaen hjemme og så på TV på det aktuelle tidspunktet.

To måneder senere møter Bell og Adkins i retten. Begge erklærer seg skyldig. Under rettssaken hevder også Bell at Strickland ikke var involvert.

Douglas sier hun tok feil

I februar 2009, 30 år etter domfellelsen, innrømmer Douglas at hun tok feil. I en e-post skriver hun at Strickland har blitt feilaktig dømt. Hun ønsker nå å gjøre det hun kan for å hjelpe ham mot en frifinnelse.

Hun kjemper for løslatelse i flere år, men kommer ingen vei før hun dør i 2015.

Fem år senere kommer beviset som kan frifinne Strickland.

Etter å ha funnet ut at ett fingeravtrykk på drapsvåpenet er av høy nok kvalitet for å kunne analyseres, gjennomfører Strickland en test, med assistanse fra Kansas City politiet og aktoratet i Jackson County.

Resultatet avslører at Stricklands fingeravtrykk ikke matcher med avtrykket på våpenet, skriver KSHB.

Påtaleadvokat Jean Baker, sammen med aktor Daniel Nelson, skriver i et brev at bevisene er så pålitelige at Strickland må være uskyldig i anklagene, og mener han må frifinnes

Påtaleadvokat Jean Peters Baker argumenterer for at Strickland må frifinnes. Bildet er tatt 10. november 2021. Foto: Tammy Ljungblad/AP

Avvist av høyesterett

62-åringens forsvarere og etterforskere fra Midwest Innocent Project, som jobber for frifinnelse av uskyldig dømte, sendte i mai 2021 inn en begjæring til høyesteretten i Missouri. De krever domfellelsen opphevet.

Under én måned senere kommer svaret fra høyesteretten. Begjæringen er avvist.

Strickland blir heller ikke benådet av statens guvernør, Mike Parson. Til tross for dette sier Parson under et intervju til KSHB 31 at han ikke er hundre prosent sikker på om Strickland er skyldig eller ikke.

Kevin Strickland på vei inn i retten, mandag 8. november. Foto: Tammy Ljungblad/AP

Ny høring pågår i skrivende stund

9. juli står retten fast ved at Strickland er skyldig, men kun fire dager senere blir det kjent at 62-åringen får en ny høring.

Under et intervju med ABC News, sier Strickland at dersom han blir løslatt, ønsker han å se havet for første gang.

– Jeg har aldri vært på en strand. Selv ikke en menneskelagd strand. Jeg vil dra til havet og se det klare vannet. Og så vil jeg gå ut i vannet, så langt ut at jeg ikke ser noe land. Jeg ønsker å føle på kreftene, sier han.

Artisten Jay-Zs «Team Roc» donerte en million amerikanske dollar, tilsvarende over 8.600.000 norske kroner, til Midwest Innocent Project.

Også andre organisasjoner ønsker oppmerksomhet rundt saken, og arrangerer demonstrasjoner.

Mandag 8. november startet Stricklands høring.

– Jeg ville aldri ha erklært meg skyldig for noe jeg absolutt ikke har gjort. Som 18-åring trodde jeg at systemet fungerte, så jeg trodde at rettferdigheten ville seire. Jeg kunne ikke bli funnet skyldig i en forbrytelse jeg ikke hadde begått, sa Strickland under denne ukens høring, ifølge CNN.

Strickland helsetilstand er i dag svekket, og han sitter i rullestol etter å ha opplevd flere hjerteinfarkt.

Dersom det ender med frifinnelse, vil 62-åringen være den som har sittet lengst feilaktig dømt i delstaten Missouri, ifølge The National Registry of Exonerations.