Frykter koronapass kan føre til press og vaksineskepsis

Regjeringen åpner nå for at kommuner kan innføre krav til gyldig koronasertifikat for å lempe på andre smitteverntiltak. Meningene er delte om tiltaket.

Regjeringen innfører en rekke nye nasjonale tiltak for å få bukt med den økende smitten. I tillegg åpnes det for at kommuner kan innføre krav om gyldig koronasertifikat.

– Vi har fått tydelig beskjed om at kommunene trenger hjelp med å håndtere smitten. Vi lager en forskrift som gir kommunene mulighet til å innføre koronasertifikat lokalt, sier statsminister Jonas Gahr Støre under fredagens pressekonferanse.

Forskriften vil eksempelvis la kommuner som har krav om bordservering og enmetersregel å erstatte disse tiltakene med gyldig koronapass. Slik vil folk kunne leve normalt til tross for at det er mye smitte i samfunnet, mener statsministeren. Han får støtte av assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

– Det er åpenbart at det å ikke vaksinere seg fører til en større risiko for å smitte andre. Derfor vil det gi en effekt dersom koronasertifikatet blir innført, sier Nakstad.

Regjeringen og helsemyndighetene presenterte nye nasjonale tiltak fredag. Foto: Torstein Bøe/NTB

Frykter frivilligheten forsvinner

Men professor i rettsvitenskap Anna Nylund ved Universitetet i Tromsø, tror ordningen kan få flere negative konsekvenser.

– Det vil føre til vaksinepress, og det er helt sikkert noen som vil oppfatte at det ikke lenger er frivillig å vaksinere seg, sier Nylund til TV 2.

Hun påpeker at liknende tiltak har ført til steile fronter og opphetet debatt i flere andre land, deriblant Italia. Mens krav til gyldig koronasertifikat kan oppfordre tvilere til å vaksinere seg, frykter Nyland at tiltaket vil ha motsatt effekt.

Italienere har tatt til gatene for å demonstrere mot myndighetenes krav til koronasertifikat. Foto: Remo Casilli/Reuters

– Det kan føre til mer vaksineskepsis i fremtiden, og også smitte over på andre vaksiner, mener jusprofessoren.

God erfaring fra andre land

Ikke langt unna det juridiske fakultet sitter epidemiolog Eiliv Lund, også han ved Universitetet i Tromsø. Han er av en helt annen oppfatning enn sin kollega, og tror krav til koronasertifikat kan føre til at flere beskytter seg mot covid-19.

– Jeg mener det er fornuftig. Det beste eksempelet på det er Danmark, hvor atskillig flere dro for å vaksinere seg etter at kravet ble innført, sier Lund.

Epidemiologen er ikke enig i vurderingen om at dette fører til mer vaksinepress, og understreker at det fremdeles er frivillig å la seg vaksinere.

Epidemiolog Eiliv Lund ved UiT støtter regjeringens tiltak om koronasertifikat. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk/NTB

– Selv om det er enkelte som protesterer, er det helt frivillig om man vil vaksinere seg eller ikke. Men det at enkelte velger å ikke vaksinere seg, gjør ikke at andre skal måtte få sine friheter innskrenket, sier Lund. Han sammenlikner valget om å ta vaksine som valget med å ta førerkortet:

– Det er som å kjøre bil. Hvis du ikke vil ha lappen, får du ikke kjøre bil, sier epidemiologen.

Kan falle utenfor

Jusprofessor Nylund stiller seg tvilende til hvor effektivt kravet om gyldig koronasertifikat er. Hun påpeker at tiltaket først og fremst rammer de som allerede er hardt rammet av pandemien.

Anna Nylund er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Foto: UiT

– Hvis det brukes på utesteder, barer og andre utvalgte steder med stor smitterisiko, er det et mindre inngrep. Men samtidig er det et inngrep som rammer de unge, og det er de som er hardest rammet inntil nå, sier Nylund.

Hun påpeker at koronapassordningen i stor grad vil være digital, noe som fører til at svakerestilte grupper kan falle utenfor.

– Det er ofte de samme personene som ikke har tilgang på smarttelefon som ikke har tilgang til å enkelt ta en utskrift, sier Nylund.

Epidemolog Lund er på sin side tydelig på at det viktigste tiltaket med koronapasset vil være å redusere faren for smitte og alvorlig sykdom, og mener man som uvaksinert frivillig utsetter seg selv og andre for risiko.

– Uvaksinerte vil valle utenfor samfunnet uansett, fordi de ikke er vaksinert og har en høyere sjanse for å bli alvorlig syke. Det alvorligste er at de går rundt og smitter andre, sier han.

– En kjede av etiske probemstillinger

Der hvor Lund og Nylund er delte i sitt syn på konsekvensene av koronapasset, er de skjønt enige om at spørsmålet er langt fra enkelt.

– Det er en vanskelig balansegang med argumenter for og imot. Men har man vurdert hvordan dette samfunnsklimaet og de sosiale forskjellene? Jeg skulle ønske man hadde gjort gode faglige vurderinger, både medisinsk, samfunnsøkonomisk og psykologisk, sier jusprofessor Nylund, som i det minste delvis før støtte av sin universitetskollega.

– Det er en kjede av etiske problemstillinger. Men spørsmålet det koker ned til er om det er rimelig at uvaksinerte går rundt og smitter andre, sier epidemolog Lund.