Solbakken: – Det tror jeg ikke før jeg får se det

Den potensielt avgjørende VM-kvalifiseringskampen mellom Nederland og Norge vil mest sannsynlig gå for tomme tribuner på grunn av det høye smittetrykket i landet.

Det er ventet at tiltakene blir bekreftet fredag kveld.

Landslagssjef Ståle Solbakken har imidlertid ikke tro på at kampen i Rotterdam vil bli spilt foran tomme tribuner.

– Det skal tror jeg ikke på før jeg ser det, sier han til TV 2.

Og slår fast:

– Jeg tror det blir et nasjonalt anliggende og at det vil brukes koronapass. Det tror jeg kommer til å skje, sier han.

– Ikke hørt noe

– Så dere har ikke fått noen beskjeder om dette?

– Nei, ingenting. Vi har ikke hørt noe om det. Vi har lest noen linjer eller to, men fokuserer ikke på det. Nå er fokuset på Latvia, det andre tar vi etterpå, svarer Solbakken bestemt.

Mattias Normann vil foreløpig ikke mene så mye om at oppgjøret mot Nederland spilles uten publikum.

– Jeg tenker egentlig at vi har kamp på lørdag, og det er der fokuset ligger, sier han til TV 2.

– Der blir det fulle tribuner?

– Ja, og det er helt nydelig. Vi gleder oss veldig, svarer Norwich-proffen.

Reagerer kraftig

Det nederlandske fotballforbundet (KNVB) reagerer kraftig på opplysningene om at oppgjøret mot Norge må spilles for tomme tribuner. I en pressemelding, gjengitt i Telegraaf, skriver de at det er frustrerende at kampen vil bli spilt uten publikum, ettersom de kan påvise at det ikke har vært mye koronasmitte ved fotballkamper i løpet av høsten. KNVB beskriver vedtaket som «en ren politisk avgjørelse».

De skriver også at det kan få store sportslige konsekvenser for Nederland at den potensielt avgjørende kampen mot Norge spilles uten publikum.

– Denne kampen er veldig viktig for å kvalifisere seg til neste års VM og hjemmefordelen med hjemmepublikum ville selvsagt vært en ekstra boost for laget, heter det i den krasse pressemeldingen.