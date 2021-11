Vergemålet til Britney Spears oppheves

Med flagg, konfetti og plakater kunne endelig fansen og «Free Britney»-bevegelsen feire utenfor Stanley Mosk tingrett i Los Angeles.

For i dag kom beskjeden både de og Britney Spears har ventet lenge på: Vergemålet er avsluttet og Britney er en fri kvinne. Det melder New York Times.

– Beste dagen noen sinne, skriver hun i et innlegg på Instagram som viser fans som feirer avgjørelsen.

Da hun fredag vitnet i retten innledet Spears med å si at hun ønsket livet sitt tilbake. Ikke én i retten hadde innvendinger mot at vergemålet skulle opphøre.

Dommeren valgte å avslutte vergemålet med umiddelbar virkning, og Britney Spears er dermed fri etter snart 14 år underlagt vergemål.

Forventningsfull

I september ble det klart at faren hennes, Jamie Spears, ble fjernet fra hele ordningen etter å ha vært verge for sin datter siden 2008.

Det var tydelig at Britney selv hadde høye forventinger til dagen. Tidligere i dag delte nemlig forloveden Sam Asgari en video på Instagram der Britney danser i en t-skjorte med skriften #freebritney.

Under står det: «It's human rights movement.»

STØTTE: Fans har samlet seg utenfor Stanley Mosk tingrett for å få med seg høringen. REUTERS/Mike Blake Foto: MIKE BLAKE

FREE BRITNEY: Budskapet fra fansen er klart og tydelig. Foto: MIKE BLAKE

To vergemål

Britney har vært underlagt to vergemål hele veien – ett for økonomien og et for hennes privatliv. I 2019 tok Jodi Montgomery over som verge for Britneys private anliggende, mens faren fortsatte å kontrollere økonomi og eiendom frem til september i år.

Da faren ble fjernet fra ordningen, fikk Britney en midlertidig verge i regnskapsføreren John Zabel. Han var foreslått av Britneys advokat, Mathew Rosengart.

ROSA TRE: Noen fans hadde tatt med et rosa #freebritney juletre for anledningen. Foto: Chris Pizzello

Nå er altså begge vergemålene avviklet, og Britney kan igjen bestemme helt selv over eiendeler og hva hun skal bruke fritiden sin på.

Gjennom de mange høringene og rundene i rettsapparatet, har det kommet frem mange detaljer fra tiden Britney var under vergemålet til faren.

Han skal angivelig ha overvåket datteren og tvunget henne til å opptre.