Her hjemme har Mitsubishi spesielt markert seg med SUV-er og firehjulstrekkere. De siste årene har de virkelig truffet blink med sin ladbare hybrid Outlander PHEV.

Det er en bil med firehjulsdrift, litt økt bakkeklaring og dermed god framkommelighet, som i tillegg byr på godt med plass og mulighet både for både tilhengerfeste og takstativ. Alt til en relativt hyggelig pris. Her snakker vi typisk norsk hytte-bil og familie-favoritt.

Outlander var verdens første ladbare SUV da den kom på markedet tilbake i 2013. Det var den lenge – i alle fall i det prissegmentet. Biler som Volvo XC90, BMW X5 og Porsche Cayenne kom også som ladbare SUV-er, men til helt andre priser, enn den mer folkelige Outlanderen.

Outlander ble tidligere i år erstattet av den noe mindre Eclipse Cross. Outlander finnes fortsatt som nybil, men ikke for det europeiske markedet. Dessverre, vil nok mange si.

Denne ser du mange av på norske veier!

Fortsatt populær

Men på bruktbilmarkedet vil den fortsatt være med oss i mange, mange år framover. Og den er en populær bruktbil, med et rykte som litt traust og fornuftig, men knakende god.

For å finne ut om dette ryktet stemmer har vi sett på hva de som eier og bruker en slik bil i det daglige mener om den. Vi gjør vi som vi ofte gjør – går rett til kilden og Brooms brukergenererte bilguide «Eierne mener».

Der har nemlig langt over 100 Outlander-eiere lagt inn sine erfaringer om bilene de har. Dette er svært verdifull informasjon for alle som vurderer en Outlander.

Dette er noe av det eierne sier om sine biler:

Husk å lade

– Bra plass, men ikke så stor i bagasjerommet som du tror. Det sier eieren av denne 2017-modellen Outlander, som dermed trekker litt for plass og praktiske løsninger.

Derimot gis det full pott i kategorien kvalitet og driftssikkerhet. Ingen problemer og god byggkvalitet fortelles det videre om. Det gjøres også oppmerksom på nødvendigheten av å lade bilen ofte for å oppnå et hyggelig drivstofforbruk.

Summen ender her på 8,8 poeng av 10 mulige.

Savner Volvo-setene

– Gikk fra en Volvo V70 til denne og savner Volvo-setene. Det sier denne relativt nybakte Outlander-eieren. Vedkommende savner litt mer komfort og påpeker at setene har litt kort pute.

Lakken, som er kjent som svakt punkt på disse bilene, er han også oppmerksom på. Steinsprut som utvikler seg til små rust-roser har allerede kommet.

På pluss-siden nevnes mye utstyr for pengene og hyggelig forbruk på småkjøring.

Totalt får bilen en score på 7,8 av 10 oppnåelige poeng.

Forbruket er høyere enn oppgitt

– Meget driftssikker. Hadde en 2013 modell Outlander med dieselmotor tidligere. Det var aldri noe feil på den heller. Det sier den lykkelige eieren av denne 2016-modellen.

Mye småkjøring og hyppig lading er jo «vinneroppskriften» for de ladbare hybridene. Dette kjøremønsteret har den aktuelle bilen. Det fungerer.

– Har ca. 95 prosent kjøring innenfor 5-6 mil og da bruker jeg knapt bensin, unntatt på ferieturer, fortelles det videre her.

Dette gir selvfølgelig et lavt forbruk, men ikke så lavt som det fabrikken oppgir. Det ender med 8,8 av 10 poeng i denne anmeldelsen.

Litt skuffet over firehjulsdriften

Eieren av denne 2014-modellen har virkelig lagt sjela si i anmeldelsen. Her er det mye «snadder» i form av nyttige og nøkterne, men verdifulle brukererfaringer for alle som vurderer en slik bil. Dette bør leses nøye!

– Føles veldig traust, men oppfører seg forutsigbart og «trygt». Er noe skuffet over at bilen ikke har skikkelig firehjulstrekk, da den markedsføres annerledes. Står man fast i bratt bakke med ren is, er det ingen måte å få bilen til å trekke på alle fire. Dette er bare en liten del av hva som skrives om bilen.

Sluttsummen blir på 6,2 av 10 poeng.

Oppsummering:

Det er én ting som er en gjenganger i mange av Outlander-anmeldelsene. Nemlig dette med bensinforbruket. Den er billig å bruke om man har mye småkjøring og lader ofte. Men har ikke så lavt forbruk som det fabrikken oppgir, som er 0,19 (!) liter på mila. Men 0,3 - 0,4 kan være realistisk.

På langkjøring derimot, spretter det ytterligere opp. Flere oppgir 0,8 - 1,0 liter på mila om man ikke får ladet og man kjører fort og langt.

Den generelle kvaliteten og driftssikkerheten er ikke bare god, men svært god. Noen eiere klager litt på setene, andre på tynn lakk som lett får sår etter steinsprut.

Mange synes de har fått mye bil for pengene og andre framhever raust utstyrsnivå. Kjøreegenskapene beskrives ofte som trygge og litt trauste.

Dermed stemmer ryktene om en litt traust, men god bil. Og det er vel nettopp en slik bil mange nordmenn ser etter.

I gjennomsnitt har de 110 Outlander-eierne gitt bilen en gjennomsnittlig score på 8,2 poeng av 10 mulige.

Om vi sammenligner med konkurrenter som Toyota RAV4 (2012-2019) og VW Tiguan (2008-2016) så oppnår disse henholdsvis 8,1 og 7,5 poeng. Det blir en knepen sier til Outlander der altså.

