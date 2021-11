Disse kjendisene blir å se i «Fangene på fortet»: – Skummelt og vått

Ti år er gått siden «Fangene på fortet» var å se på skjermen sist. 2. desember er det klart for ny sesong hvor hele 48 kjendiser blir å se i konkurransen.

To lag med tre kjendiser fordelt på hvert lag kjemper mot hverandre i noen mulige og umulige oppgaver.

Også denne gangen er innspillingen lagt til Sør-Frankrike og det kjente fortet «Fort Boyard».

Se intervju med programlederne og noen av deltakerne i videovinduet øverst i saken.

Skadet under innspilling

Tidligere realitydeltaker Mayoo Indiran fikk kjenne på de fysiske oppgavene og kan avsløre at han skadet musklene under innspilling.

SKADET: Mayoo fikk kjenne deltakelsen på kroppen. Foto: Privat

– Jeg røyk noen muskelfibre på ryggen, forteller han.

– Det var helt blått, legger lagmedlem og komiker Abubakar «Abu» Hussain til.

Det mange kanskje husker fra tidligere sesonger er deltakere som kryper inn i mørke hull med rotter og krypdyr. Denne sesongen blir det uten levende dyr, noe deltaker og influenser Kristin Gjelsvik er glad for.

– Jeg gruet meg til alt som hadde med krypdyr å gjøre, biller og edderkopper og sånt, men det har de jo fjernet for nå tar vi hensyn til dyrevelferd og det er jo helt fantastisk, forteller hun.

Kjeftet på medprogramleder

Flere kjente fjes har vært programleder for konseptet. Jenny Skavlan og Daniel Franck ledet programmet i 2010, Henriette Lien og Daniel Franck i 2011.

Julie Strømsvåg og Bernt Hulsker er programledere for den nye sesongen av Fangene på fortet. TV-legenden Karen-Marie Ellefsen er gåtemester i tårnet på Fort Boyard. Foto: Viaplay

Denne gangen skal Bernt Hulsker og Julie Strømsvåg være programledere. Hulsker innrømmer at han kjeftet på Strømsvåg et par ganger under innspilling.

– Det var ikke mer enn tre, fire ganger, forteller Hulsker.

– Jeg må utlevere Hulsker litt, for han hadde ikke kontroll på en dritt, legger Strømsvåg til.

Tidligere NRK-profil Karen-Marie Ellefsen gjør TV-comeback i programmet med rollen som «gåtemester».

– Jeg stiller noen av deltakerne en gåte som de må klare for å få med seg en nøkkel, forteller Ellefsen.