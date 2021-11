Vaksineforsker: – Mens-forstyrrelser har trolig sammenheng med vaksinen

FHI har sagt at de ikke utelukker at menstruasjonsforstyrrelsene skyldes koronavaksinen. Samtidig viser de til at blødningsforstyrrelser er vanlig hos kvinner, og at det må en studie til for å bekrefte en sikker sammenheng.

Flere eksperter TV 2 har snakket med tør å gå lenger. På bakgrunn av omfanget kvinner som opplever dette, mener de at det er lite trolig at endringene kan forklares med et tilfeldig sammentreff.

– Jeg tenker at det er påfallende mange kvinner som opplever endringer, som gjør at det er vanskelig å forklare med noe annet, sier vaksineforsker Gunnveig Grødeland.

VAKSINE: Vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved UiO mener det ikke finnes noe annet enn vaksinen som kan forklare at såpass mange kvinner opplever endringer i menstruasjonen. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Trolig

Torsdag 12. november hadde Statens Legemiddelverk behandlet 1402 meldinger om menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksinen. Siden mange kvinner ikke melder fra og flere tusen bivirkningsmeldinger fortsatt er ubehandlet, er det trolig store mørketall.

– Det er såpass mange kvinner som opplever endringer, ikke bare i Norge, men også i utlandet, at det er en trolig sammenheng med vaksinen, sier Grødeland.

Professor og immunolog Anne Spurkland er litt mer forsiktig.

– Jeg tenker det er for tidlig å konkludere med at det er en slik sammenheng. Men det er jo et påfallende sammenfall i tid mellom vaksinen og menstruasjonsforstyrrelser hos enkelte kvinner, sier hun.

IMMUNOLOG: Anne Spurkland er professor i medisin ved Universitetet i Oslo og forsker innenfor autoimmune sykdommer og molekylær immunologi. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Også en britisk immunolog har sagt til TV 2 at en sammenheng er sannsynlig.

– Jeg mener det er såpass biologisk sannsynlig at det må undersøkes, sa Dr. Victoria Male, immunolog og foreleser i reproduktiv immunologi ved Imperial College London, til TV 2.

Usikker årsak

FHI har ingen holdepunkter for at forstyrrelsene er farlig eller fører til permanente endringer hos kvinner. Grødeland er enig.

– Kvinner får en forstyrrelsene, men vil gå tilbake til normalen etter litt tid. Så langt har vi ikke grunn til å tro at dette er noe mer enn en forbigående endring, sier hun.

Samtidig er Grødeland opptatt av å formilde at forstyrrelsene må tas på alvor.

– Det oppleves ubehagelig og det er viktig å prøve og forstå hvorfor det skjer. Foreløpig vet vi lite om årsaken. Men når man ser at det er så mange som opplever det, må vi prøve å finne den biologiske forklaringen, sier hun.

Vaksineforskeren har en hypotese om hvorfor vaksinen kan påvirke menstruasjonssyklusen hos kvinner.

– Trolig har det i hvert fall en viss sammenheng med at immunresponsene som dannes vil kunne påvirke hormonene og derfor også syklusen, men her er det viktig å få bedre svar.

KARTLEGGING: TV 2 har kartlagt hvordan 200 kvinner har opplevd endringer i syklusen etter vaksinen. Mange av kvinnene har logget endringene i en menstruasjonsapp. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Ser tydeligere et mønster

Spurkland mener vi står i en spesiell situasjon, siden nesten hele befolkningen får en vaksine som kan gi ganske kraftig bivirkninger i form av ubehag, feber og muskelsmerter dagene i etterkant.

– Det at nesten alle har vært med på det samme innen en kort tidsperiode, gjør det lettere å oppdage at noen kvinner opplever menstruasjonsforstyrrelser i etterkant av vaksinen, sier hun.

Professoren forklares at ubehaget som kommer etter at man har tatt vaksinen, skyldes signalstoffer som frigjøres blant annet av immunceller når de reagerer på vaksinen. Kroppen og immunforsvaret reagerer akkurat som når man faktisk får en virusinfeksjon.

Hun forteller at slike signalstoffer også kan påvirke reguleringen av hypofysehormoner, som igjen regulerer menstruasjonssyklus.

– Sannsynligvis er det ikke helt uvanlig at man får forstyrret menstruasjonssyklus i etterkant av influensa eller liknende. Det er bare ikke lagt spesielt merke til, fordi man er alene om å oppleve det. Nå ser man tydeligere at det kan være et mønster her, sier hun.

Fra naturens side, mener Spurkland det gir mening at man ikke setter i gang med en ny graviditet akkurat i tiden rundt en infeksjonssykdom.

– Det kan kanskje forklare hvorfor signalstoffer fra immunforsvaret gir menstruasjonsforstyrrelser.

FHI jobber i disse dager med en stor studie, hvor de kartlegger blødningsmønstrene til 60.000 norske kvinner. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Sannsynlig

Både Norsk gynekologisk forening og Den norske legeforeningen bekrefter at det er rapportert om økende henvendelser om blødningsforstyrrelser til gynekologer og leger i Norge og resten av Norden.

– Vi mener at blødningsforstyrrelser i de aller fleste tilfeller ikke er tegn på noe farlig hos yngre kvinner, men får man blødninger etter overgangsalder er vårt råd å oppsøke lege – uansett, sier leder Kirsten Hald i Norsk gynekologisk forening.

Hald har vært i møter med Statens Legemiddelverk, og har registrert at antallet meldinger om blødningsforstyrrelser blir tatt på alvor.

– Det er jo sannsynlig at det er vaksinen som har ført til dette. Vi stoler på at fagmyndighetene følger nøye med på dette og tar det på alvor.