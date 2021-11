– Det er helt krise, nitrist og kjempenedtur

Den potensielt avgjørende VM-kvalifiseringskampen mellom Nederland og Norge vil gå for tomme tribuner grunnet høyt smittetrykk i landet, ifølge nederlandske aviser.

Torsdag registrerte Nederland 16.364 nye koronatilfeller, noe som er langt over den forrige smitterekorden, som var på 12.997 tilfeller og ble registrert i desember 2020.

VENNEGJENG: Kjetil L. Eide og vennegjengen hadde gledet seg til turen til Rotterdam. Nå må de endre planene. Foto: PRIVAT

Kjetil L. Eide har sammen med en vennegjeng på totalt 17 personer planlagt å reise til Nederland for å se storkampen mellom Nederland og Norge fra tribuneplass.

– Helt krise

De planene må han endre på nå.

– Det har blitt mange telefoner frem og tilbake, med tanke hva vi skal gjøre nå. Det er jo snakk om å stenge ned uteliv og alt i Nederland nå, sukker han overfor TV 2.

– Først sa de at de bare skulle stenge ned puber og barer rundt midnatt. Det var liksom greit, det kunne vi leve med. Men nå er det flere i reisefølget som ikke har lyst til å reise i det hele tatt. Vi var en vennegjeng på 17 personer som hadde gledet seg, så dette var j*** dumt, sier Eide.

Det som svir mest er imidlertid at kampen vil bli spilt for tomme tribuner.

– Nei, det er helt krise. Vi har gledet oss til dette i mange uker, og nå går jo alt ad undas, sier han.

Vennegjengen har brukt mye penger på den planlagte reisen som det nå ikke blir noe av.

– Vi må ta noen telefoner nå til forsikringsselskapet. Flybillettene med KLM skal være mulig å endre på, men jeg er usikker på hotellbookingen. Pengene for kampbillettene må vi i hvert fall få igjen, siden kampen skal spilles for tomme tribuner, poengterer han.

– Men akkurat det er ikke det sureste. Borteseksjonen var jo utsolgt, og det er klart dette kunne blitt en folkefest, sier Norge-supporteren.

NEDTUR: Stian Borgenhaug (t.v) hadde gledet seg til å reise til Rotterdam. Foto: PRIVAT

– Kjempenedtur

Stian Borgenhaug skal også til Rotterdam sammen med en kompis. Nå følger de spent med på nederlandske nyheter.

– Det er kjempenedtur hvis det ikke blir publikum. Vi har sett frem til denne kampen en stund og gledet oss veldig. Vi har fortsatt et lite håp, sier Borgenhag.

– Vi er to stykker, men vi skal treffe en god gjeng der. Det ville blitt kjempeleven med utsolgt bortefelt. Det er ikke ofte man får oppleve. Kjempeskuffende hvis det ikke blir kamp, slår han fast.

Borgenhaug forteller at det er landslaget som ligger hans hjerte nærmest, og han skal også på Latvia-kampen lørdag.

– Vi følger landslaget. Det er ikke veldig ofte man får sett dem. Det gjør det til en ekstranedtur. Det er ikke bare å erstatte med en Premier League-kamp. Vi har ikke diskutert ennå om vi vil avbestille hvis det blir tomme tribuner. Men høydepunktet i en slik tur er jo kampen. Så vi krysser fingrene, sier han.

Bruker siste ferieuken

Ingarth Andre Snare Knutsen har brukt siste ferieuken sin på Nederland-kampen. I 2020 skulle han på Norge – Serbia, men også da ble kampen uten publikum på grunn av pandemien.

– Jeg tenker at det er utrolig kjedelig og trist. Nå hadde jeg tenkt at korona var over, og at nå var det tid for å ta fatt på en ny start og endelig få begynne å gjøre noe kjekt igjen, sier Snare Knutsen til TV 2.

REISER LIKEVEL: Ingarth Andre Snare Knutsen reiser likevel til Rotterdam. Foto: PRIVAT

Men selv om det blir slik at han ikke får være til stede på De Kuip, avlyser han ikke reisen av den grunn.

– Jeg drar bare ned og tenker at jeg får oppleve litt av Nederland uansett. Jeg hadde tenkt å male det norske flagget på magen, kose meg og tenkte «Nå blir det VM!». Men nå blir det kanskje bare en pils på kanalen i Amsterdam og se kampen på mobilen. Det høres jo utrolig trist ut, egentlig, sier Snare Knutsen og legger til:

– Men, hvis Norge kommer til VM skal det gå fint at det ikke blir noen live-kamp. Jeg ofrer min publikumsplass for VM-billett.

Sammen med flere andre norske supportere har Snare Knutsen leid en pub kun minutter unna stadion.

– Jeg håper det er åpent der, men hvis ikke så bor vi på et hostell hvor det er en bar som kanskje er åpen lenger enn vanlig, sier han.

Fredag kveld drar Snare Knutsen til Oslo for å få med seg kampen mot Latvia – og der får han i hvert fall lov å være på tribunen.

– Nitrist

Også Simen Hammerstrøm hadde tenkt seg til Rotterdam.

– Vi var en gjeng på fem stykker som skulle dra nedover i dag og i morgen. Da vi fikk høre om at vi muligens ikke fikk slippe inn på stadion tenkte vi at vi kunne dra ned og se kampen på en pub, men når de også stenger så blir turen uaktuelt. Jeg trodde vi var ferdige med nedstengte tribuner, og det er nitrist at vi fremdeles er der, sier han til TV 2.

Vennegjengen har brukt masse penger på bestillingen av turen.

– Det er snakk om rundt 5000 kroner for flybilletter per person, og inkludert overnatting og kamp så ser vi på rundt 10 000 kroner. Vi er usikre på hva vi får avbestilt foreløpig. Vi vet at hotellet i Rotterdam ikke kan avbestilles, men vi er i kontakt med reiseselskapet og overnattingssted om å få avbestilt resten, sier han.