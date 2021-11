Landslagskomet kan forsvinne til utlandet

Simen Holand Pettersen smiler lurt på vei inn i spillerbussen til Elverum når TV 2 spør han om håndballfremtiden.

– Jeg vet ikke hva som skjer ennå. Jeg gleder meg veldig til denne sesongen, kampen i Drammen og mer Champions League. Det er fantastisk å spille i Elverum.

Bare timer etterpå sørger Elverum for håndballunderholdning på øverste hylle i semifinalen i cupen. Møtet mellom Drammen og Elverum ble akkurat så jevnt som sist. Da ble kampen avgjort i de ni siste spillesekundene i favør Elverum.

Fått nytt tilbud fra Elverum

I torsdagens cupsemi setter Sindre Heldal inn nådestøtet, 32-31 knappe tre minutter før slutt. Hermann Vildalen er nær ved å utlikne med 23 sekunder igjen på klokka, men Thorsten Fries redder og serielederne sikrer sin fjerde strake cupfinale.

– Vi er innstilte på alt. Simen skal i fred og ro til å velge det han selv ønsker. Vi håper han blir. Vi har gitt han et tilbud, sier sportssjef i Elverum, Nils Kristian Myhre.

23-åringen kom til Elverum fra Sandefjord i 2018 og har også fått tillitt i Christian Berges landslagstropp.

Herjet for landslaget

I Gjensidige Cup i Trondheim mot Danmark, Nederland og Frankrike fikk han godt med spilletid og skryt av sjefen.

Simen Holand Pettersen i møtet med OL-mesterne, Frankrike Foto: Annika Byrde / NTB Foto: Annika Byrde

–Det er artig at Simen slår til som han gjør. Han er virkelig god i dag. Progresjonen har vært bra. Det er den råskapen vi har lett etter og som kommer oftere og oftere nå. I dag var han fantastisk, sa Christian Berge etter møtet med Nederland.

Mot de oransje banket han inn ni baller.

–Det er dritgøy når det går sånn og vi spiller som nå. Når du spiller i Elverum og CL hver uke blir det naturlig å være i en lederrolle og da må man vise seg frem, sa Holand Pettersen etter kampen.

På utgående kontrakt

Etter sesongen går kontrakten med Elverum ut. De har tilbudt han en ny, men den har han foreløpig ikke signert.

–Jeg trives veldig godt i Elverum så skal ikke se bort i fra at det blir det men det er veldig fristende å prøve noe annet også. Det er noe jeg må tenke på. Jeg må finne ut hva som er riktig for meg.

Etter det TV 2 kjenner til har det kommet tilbud fra både Danmark og Frankrike. Holand Pettersen skal allerede ha takket, nei til en dansk klubb.

Er det Danmark eller Frankrike som frister mest?

–Vi får se. Kanskje det blir Elverum også, smiler han lurt.

Før han legger til.

– Elverum er et sted jeg trives godt. Jeg elsker Elverum.

Elverums sportssjef, Nils-Kristian Myhre har tilbudt Holand Pettersen ny kontrakt Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Elverum håper å beholde sin talentfulle bakspiller. De ønsker å bygge en solid stamme for å møte konkurransen fra blant andre hardt satsende Kolstad.

–Vi veldig ydmyke i forhold til at hvis han får det rette tilbudet og føler andre ting er riktige for han så skal vi heie på at han gjør det, men vi håper selvsagt at han blir. Han har hatt en fantastisk utvikling. Vi ser jo hva han gjør i Trondheim. Han har noen ekstremferdigheter vi veldig gjerne skulle hatt med videre, sier sportssjef, Myhre