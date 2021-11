Katten din vet mer om deg enn du tror

– Det blir sagt at katter ikke er så interessert i eierne sine som hunder er, men vi tviler på om det stemmer, sier forsker.

Har du lurt på om katten faktisk hører deg hvis du roper på den? Bryr den seg om hvor du er i det hele tatt? Og hvem er den mest knyttet til? Eieren, eller en annen katt den bor sammen med?

Japanske forskere har gjennomført en systematisk studie der de har kartlagt kattens reaksjoner på eierens stemme, fremmede stemmer og katte-mjau.

Kartlegger ting de ikke ser

Studien viser at katten er mer oppmerksom på eierens bevegelser enn man skulle tro.

– Det blir sagt at katter ikke er så interessert i eierne sine som hunder er, men vi tviler på om det stemmer, sier doktor Saho Takiagi ved univeristetet i Kyoto, som står bak studien til The Guardian.



Forskerne mener kattene lager et mentalt bilde over eierens bevegelsesmønster, og blir kun overrasket hvis eieren plutselig befinner seg et sted de ikke forventet seg.

Eksperimentet ble gjennomført med 50 huskatter og kafékatter (som er populært i Japan), som enkeltvis ble plassert i et rom et sted katten var kjent fra før.

Navnet til katten ble så ropt av eieren og spilt over høytalere på ulike steder i rommet. Etterpå ropte en fremmed stemme, med samme kjønn som eieren, navnet til katten, og til slutt fikk kattene høre katte-mjau fra en katt de kjenner.

Reaksjonene til katten ble vurdert av åtte uavhengige personer som registrerte øre- og hodebevegelser.



Overraskelseselementet

Det var en ting som skilte seg ut, og det var at kattene ikke viste skikkelig overraskelse før eierens stemme plutselig befant seg i samme rom, uten at katten hadde fått med seg at eieren kom inn i rommet. De fikk ikke samme overraskede reaksjon på den fremmede stemmen eller andre katter.

Dette viser, ifølge forskerne, at kattene har en mental representasjon av en eier de ikke kan se, og kartlegge hvor de befinner seg ut fra stemmen. Dette kalles sosio-spatial kognisjon på fagspråket, og katten deler denne evnen med dyr som urangutanger, sjimpanser, goriallaer og hunder.

Biolog og katteespert fra BBC-dokumentaren «Cats», Roger Tabor, er ikke overrasket. Han sier det er et livsviktig instinkt for katter å kunne kartlegge det de ikke kan se.

– Noe av det en katt må følge med på, er andre katter inne på territoriet sitt. Det er også en viktig egenskap når de skal jakte. En katteeier er ekstremt viktig for kattens tilgang til mat og vann, så det er viktig for den å vite hvor den er, sier Tabor til The Guardian.