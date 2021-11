Ole Jakob og Øyvind fra LEGO Masters er ikke tvillinger

Ole Jakob (21) og Øyvind Vikse Bjelland (21) er nå å se på skjermen i LEGO Masters, hvor de konkurrerer mot andre LEGO-entusiaster om den gjeve tittelen «Norges første LEGO Masters».

Denne uken konkurrerte deltakerne i å lage den sterkeste LEGO-broen. Laget som bygget broen som tålte mest vekt vant ukens konkurranse.

LEGO-broen til tvillingene, inspirert av gamle dataspill, tålte hele 500 kg – eller ett halv tonn. De vant dermed konkurransen, i tillegg til immunitet til neste utslagskonkurranse.

Se video av Ole Jakob og Øyvind sin LEGO-bro som holder et halvt tonn med vekter øverst i saken.

Bygget imponerende bro

TV 2 ringer brødrene for å snakke om ukens serier, noe som viste seg å være mer enn etterlengtet etter sist ukes bunnplassering.

– Vi var veldig i kjelleren etter uken før, så vi følte vi måtte gjøre absolutt alt for å bevise at vi var god, forteller Øyvind over telefon sammen med broren Ole Jakob.

Brødrene var fornøyd med broen de hadde bygget, men trodde aldri den skulle holde så mye som 500 kg.

– Når vi bikket 300 kg så tenkte vi «Nå holder det, nå går det fint», ler Ole Jakob.

OVERLEGENT: LEGO-broen til Ole Jakob og Øyvind imponerte både dem selv, brikkemester Legernes, programleder Solbakken og de andre deltakerne. Foto: Espen Solli/TV 2

Reagerte på én ting

– Vi fikk jo spørsmål om hvor mye vi trodde den tålte, og var litt overlegen i svaret. Vi hadde egentlig bare ett mål og det var at det skulle holde vår sammenlagte vekt, som er rundt 140 kg, forteller Øyvind.

Før programleder Solbakken og brikkemester Legernes skulle teste deres bro, ble et annet LEGO-lag sin bro testet – og den tålte kun 40 kg.

– Vi ble litt nervøs når vi så Bård og Reier sin bro knakk på 40 kg, men var fortsatt sikker på at vår holdt mer, forklarer Ole Jakob.

– Vi trodde den var sterk, men ikke så sterk, legger Øyvind til og ler.

Det er kun én ting de har å utsette på konkurransen de vant. Vektene ramlet nemlig av da brikkemester Legernes forsøkte å legge på 20 kg ekstra etter de hadde nådd et halvt tonn, mens broen ble stående.

– Det var kanskje litt kjipt at vi ikke fikk sett hvor mye den faktisk tålte, men samtidig er det veldig kult at den ikke knakk, sier Øyvind.

Ikke tvillinger, men trillinger

Det er en detalj flere som kjenner dem har bitt seg merke i når de har sett brødrene på TV. I programmet blir de kalt «tvillingene» av både programleder Erik Solbakken (36), brikkemester Erik Legernes (50) og de andre deltakerne, noe som har vist seg å være feil. For de er nemlig trillinger, sammen med søsteren Lise Marie.

– Har søsteren deres sagt noe på at dere blir kalt tvillinger på TV, når dere egentlig er trillinger?

– Lise Marie! Kom inn hit!, roper de i kor for å få søsteren inn på rommet.

Trillingene Øyvind, Lise Marie og Ole Jakob. Foto: Privat

TV 2 spør så søsteren hva hun syns om å ikke bli inkludert med brødrene, som hun har vært vant til siden hun var liten.

– Jeg tuller veldig mye med at jeg blir irritert, men jeg forstår det jo, svarer Lise Marie.

– Det blir kanskje unormalt å si trillinger, når det er bare de som er der. Men hadde jeg vært der, hadde jeg reagert på det!, sier hun og ler.

– Gjør seg godt på TV

TV 2 spør henne om hun er like LEGO-interesser som brødrene, noe hun forteller at hun ikke er.

– Jeg må innrømme at jeg har ikke så god peiling, selv om jeg bygget litt sammen med dem i barndommen. Jeg er ikke så interessert, sier Lise Marie.

– Lise Marie er ikke interessert, hun er for kul for LEGO!, skyter brødrene inn.

– Nei, det er jeg ikke! Ingen er for kul for LEGO. Jeg har bare ikke tålmodigheten, svarer hun mens alle ler.

Lise Marie sier det er stas å se brødrene på TV, og følger med dem hver fredag sammen med familien.

– De gjør seg godt på TV, jeg føler de klarer å være seg selv. Første episode var de kanskje litt mer selvbevisst, men så andre episode kom de mer frem, forklarer hun.

Brødrene sier seg enig i dette, og at de til slutt ikke la merke til kameraene. Dette har også andre som kjenner dem lagt merke til, og har sagt til dem at det er akkurat som om se dem bygge LEGO i stuen hjemme.

– De syns det er morsomt å se alle småkranglene våre. Men de kunne nok vist mer, forteller Ole Jakob og ler.

– Levd som bortskjemte drittunger

Brødrene kan fortelle at opplevelsen med LEGO Masters har vært helt fantastisk, selv om den har vært fylt med både oppturer og nedturer.

De har, som flere av de andre deltakerne, funnet det har vært krevende å bygge under tidspress.

– Du skal ikke bare bygge noe som passer kriteriene, og noe imponerer både brikkemester og det norske folk, du skal også klare det innenfor tiden, forklarer Ole Jakob.

– Men hvis du ikke ofrer noe, så klarer du heller ikke prestere det lille ekstra, legger han til.

Øyvind forklarer at brødrene ikke visste hva de gikk til, og trodde først programmet kun var nettbasert. Det viste seg å være mye større enn de forventet, og var til og med inkludert vinnerpremie på 500 000 kr.

– Det var helt utrolig, den beste opplevelsen i livet. Mye skal til for å toppe dette.

– Vi fikk bo på hotell og bygget LEGO i flere uker. Vi har levd som bortskjemte drittunger, avslutter de og ler.

LEGO Masters ser du fredag kl. 20 på TV 2, og når du vil på TV 2 Play.