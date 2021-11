Vaksineforsker: – Jeg er helt imot at vi anbefaler alle en tredje dose nå

Gunnveig Grødeland mener ikke det er riktig å tilby en tredje dose før vi har bedre oversikt over bivirkningene.

I Norge er tredje dose foreløpig forbeholdt risikogrupper, eldre og helsepersonell, men en utvidet anbefaling er trolig rett rundt hjørnet.

FHI planlegger for en oppfriskningsdose til befolkningen mellom 18 og 64 år. Det kommer imidlertid frem at det er faglig uenighet innad i FHI om behovet for tredje dose til disse aldergruppene, viser et faglig grunnlag sendt til regjeringen.

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland er helt klar på at hun mener en oppfriskningsdose ikke skal tilbys til alle aldersgrupper.

– Vi vet jo at jo flere doser du får av en vaksine, jo mer øker sannsynligheten for bivirkninger. Derfor mener jeg at vi skal vi tenke oss ekstra grundig om før vi tilbyr den til alle, sier Grødeland.

Fredag klokken 12 har regjeringen innkalt til pressekonferanse om koronasituasjonen.

Kan få konsekvenser

At eldre og personer i risikogrupper har fått tilbud om tredje dose, mener Grødeland er riktig. Dette beskytter de sårbare i samfunnet mot at mild sykdom kan få alvorlig konsekvenser.

At friske mennesker, som allerede er godt beskyttet mot alvorlig sykdom som fullvaksinerte, nå skal ta en tredje, mener hun ikke er forholdsmessig.

– Vaksiner er viktig for å redde liv, men de er også et legemiddel som kan få konsekvenser. Derfor må vi velge med omhu når det er riktig å benytte en vaksine, sier hun.

Hun viser til at den generelle befolkningen fortsatt har svært god beskyttelse gjennom å være fullvaksinert.

– Risikoen for bivirkninger ved en eventuell tredje dose overveier nytten for folk flest. Derfor er jeg helt imot at vi anbefaler en tredje dose til alle nå, sier hun.

VAKSINE: Gunnveig Grødeland, vaksineforsker ved UiO, gjestet Nyhetskanalen fredag morgen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Vil ikke redusere belastningen

Fredag morgen hadde TV 2 en sak hvor en israelsk ekspert sa at tredje dose reddet Israels sykehus for kollaps. Flere norske sykehus har også varslet om sprengt kapasitet.

– Det er selvfølgelig viktig å hindre kollaps av sykehusene, men om tredje dose er riktig tiltak, er et åpent spørsmål, sier Grødeland.

Hun viser til at de vaksinerte som legges inn på sykehus er de aller eldste som også typisk har sykdommer som øker risikoen. Kapasiteten på sykehusene beskyttes ved at denne gruppen beskyttes, men det mener Grødeland ikke gjelder for den øvrige befolkningen.

– En tredje dose for befolkningen generelt vil i langt mindre grad redusere belastningen på helsevesenet. Det er helt opplagt at en tredje dose vil gi bedre beskyttelse mot smitte, i hvert fall i en begrenset periode, men med vaksinene er vi interessert i å beskytte mot alvorlig sykdom. Smitte må vi leve med, sier hun.

GODT BESKYTTET: Grødeland mener denne grafen illustrerer krystallklart at nordmenn under 65 år er godt beskyttet med to doser. Skjermdump: FHI

– Svakt kunnskapsgrunnlag

I det faglige grunnlaget FHI har sendt til regjeringen kommer det frem at det er faglig uenighet om en eventuell oppfriskningsdose skal tilbys til resten av befolkningen. Uenigheten begrunnes med at kunnskapsgrunnlaget er for svakt til å vurdere nytten mot risikoen i disse aldersgruppene.

Direktør i Folkehelseinstituttet (FHI), Camilla Stoltenberg, sa til TV 2 torsdag at oppfriskningsdose er veldig viktig hos dem over 65 år, og spesielt hos de eldste i denne gruppen.

VURDERING: FHI-direktør Camilla Stoltenberg forteller at diskusjonen pågår for fullt i FHI om hvem som skal tilbys tredje dose. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Hun bekreftet også at de planlegger at voksne under 65 skal få en tredje dose.

– Vi vurderer vaksinestrategien hele tiden, så en av de tingene vi har gjort er å planlegge for at også denne gruppen kan bli aktuell for en oppfriskningsdose. Så kommer jo vurderingen av hvem, når og så videre. For mange er det jo ganske lenge til det kan bli aktuelt, fordi det skal ha gått seks måneder fra andre til tredje dose, sa hun.

Stoltenberg utelukket ikke at en oppfriskningsdose til dem under 65 år vil hjelpe på antallet sykehusinnleggelser på grunn av covid-19.

– Hvis det blir aktuelt med tredje dose for denne gruppen, gjelder det alle, eller er det enkelte grupper det er mest aktuelt for?

– Det er for tidlig for meg å svare på nå. Men vi ser på alt dette.