Kongsberg-siktede samtykker til videre fengsling

Bråthens medforsvarer, Elling Dahl, sier til Dagbladet at han godkjenner videre fengsling.

– Dagens fengslingsmøte vil gå som en kontorforretning og vår klient samtykker til fire nye uker varetektsfengsling, sier forsvareren til Dagbladet.

Bråthen er siktet for drapene på Kongsberg den 13. oktober. Han er siktet for totalt 5 drap. Det er et tosifret antall personer med status som fornærmet i saken.

Bråthen har erkjent de faktiske forholdene, men han har enda ikke tatt en stilling til straffeskylden.