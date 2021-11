Nederland-Norge går trolig for tomme tribuner: – Betydningen er minimal

Det har lenge vært spekulert i om tirsdagens kamp ville gå for tomme tribuner på grunn av smittetrykket i Nederland.

Torsdag registrerte Nederland 16.364 nye koronatilfeller, noe som er langt over den forrige smitterekorden som var på 12.997 tilfeller og ble registrert i desember 2020.

Kampen mellom Nederland og Norge i Rotterdam er utsolgt, og det er også mange nordmenn som har planlagt å reise på kamp.



Regjeringen satt ifølge De Telegraaf i lange møter torsdag for å diskutere hva de skulle gjøre med smittetrykket i landet, og avisen Nos melder at den viktige kampen vil gå for tomme tribuner som en følge av de nye og omfattende nasjonale tiltakene som setter begrensinger for større arrangementer.

Det er forventet at den endelige avgjørelsen vil komme fredag klokken 19.00.

– Det er kjedelig for begge lag. Det er også mange supportere fra Norge som har planlagt å reise ned og jeg føler med dem. Jeg trodde virkelig vi var ferdig med nedstengninger og tomme tribuner, men det er vi tydeligvis ikke. Så dette er først og fremst kjedelig. Det er to forskjellige idretter å se en fotballkamp med tomme eller fulle tribuner, jeg synes det er trist og kjedelig at vi igjen må se en fotballkamp uten publikum. Mer er det egentlig ikke å si før vi vet mer, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Tror ikke Norge sitter og jubler i dag

Kampen skal spilles i Rotterdam, der både Marcus Holmgren Pedersen og Fredrik Aursnes spiller sine hjemmekamper for Feyenoord. Stadion De Kuip huser 50 000 tilskuere og ville trolig vært en enorm boost for de oransje i kampen om VM-plass.

– Det er kanskje en liten fordel Norge at kampen spilles med null hjemmesupportere, men betydningen er minimal. Det er ikke sånn at Norges sjanses blir så veldig mye bedre fordi det er tomme tribuner. Det er ofte oversnakket av oss som står rundt. Disse guttene vet hva som står på spill, nemlig en VM-billett, så det vil være full fart fra begge lag uansett. Jeg tror ikke Norge sitter og jubler i dag fordi det blir tomme tribuner på tirsdag.

Norges fotballforbund sier til TV 2 at de foreløpig ikke vet mer enn det som står i media.

Oppgjøret vil høyst trolig være en ren gruppefinale om seieren i gruppe G, dersom Norge gjør jobben mot Latvia lørdag. Med to kamper igjen leder Nederland gruppen med 19 poeng, mens Norge ligger på andreplass med 17 poeng.

Vinneren av gruppa vil sikre VM-plass i Qatar neste år.

Saken oppdateres.