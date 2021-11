Frykter økt svindel: – Spesielt utviklet for å lure norske kunder

1. Vanskelig tilgjengelig kontaktinformasjonen.

Er det vanskelig å komme i kontakt med butikken, ved at de ikke oppgir kontaktinformasjon som adresser, telefonnumre eller epost, men man må fylle ut et kontaktskjema, kan det være et tegn på at butikken ikke er seriøs. Angrerettloven pålegger butikker som opererer i det norske markedet å oppgi denne type informasjon. Vær også obs på at eventuelle adresser eller telefonnumre kan være falske.

2. Dårlig språk.

Ofte er det blanding av ulike språk, eller det er oversettelser som tydelig ikke er gjort av et menneske.

3. Lav pris

Et tilbud som er for godt til å være sant er som regel det. Sjekk prisene på tilsvarende produkter i andre butikker. Er det kjente merkevarer, nye modeller og lignende med betydelige rabatter, er det et faresignal.

4. Stort tilgjengelig utvalg.

Ingen butikker har absolutt alle størrelser, alle modeller eller alle farger på lager til enhver tid. Det er et faresignal dersom man kan kjøpe «hva som helst».

5. Sjekk nettadressen.

Du kan forholdsvis enkelt sjekke når en nettadresse er opprettet på tjenester som Whois. Ser man at butikken er opprettet for noen få uker eller et par måneder siden, er det et faresignal. Her finner man også informasjon om hvem som står bak en nettadresse eller i hvilket land nettadressen er etablert. Stemmer dette med andre opplysninger i butikken? Ofte er et kjent merkenavn i nettadressen til nettbutikken grunn til å reagere. De store merkevarene tillater ikke bruk av deres merkenavn i andre nettadresser. En nettadresse der norske og engelske ord er satt sammen, og gjerne domener som .top i stedet for .no, er også et faresignal.

6. Sjekk butikkens omtale.

En seriøs butikk har omtaler fra andre kunder på tjenester som Trustpilot eller Google. Finner man ikke butikken ved et enkelt søk på nettet bør man styre unna og finne et annet sted å handle.

7. Betaling.

De fleste butikker tilbyr ulike betalingsformer, som f.eks Vipps, Klarna, Apple Pay eller Paypal. Dersom man kun kan betale med kort, er det ofte et faresignal.

Kilde: NorSIS / Virke e-handel