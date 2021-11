Rekordmange migranter krysset kanalen

Torsdag 11. november ble det estimert at rundt 1000 migranter krysset den engelske kanalen fra Frankrike. Det melder Sky News.

Strømmen av migranter kommer etter en periode med mildvær, som gjør det mindre risikabelt å krysse kanalen, skriver BBC.

Den siste rekorden ble registrert den 8. november med 853 personer.

Dersom tallene blir offisielt bekreftet, blir det en ny rekord for antall migranter som har kommet til England på en dag.

– Antallet ulovlige immigranter vi har sett krysse kanalen fra Frankrike, er uakseptabelt, sier en talsperson fra Innenriksdepartementet til Sky News.

– Det britiske folk har fått nok av å se folk dø på kanalen, mens hensynsløse kriminelle gjenger tjener store summer.

Sky News opplyser at minst to personer har dødd i et forsøk på å krysse den engelske kanalen denne uken, og det fryktes at flere har forsvunnet til sjøs.

Stor økning

Så langt i år har 23 000 personer forsøkt å komme seg til England ved å krysse kanalen, ifølge BBC.

Dette er en sterk økning fra året før, da 8404 personer forsøkte å søke asyl i England.

I 2019 kom de aller fleste migrantene med fly, ferge og tog. Dermed var antallet migranter enda lavere dette året.

Den britiske regjeringen har flere ganger lovet å stanse overfartene, ved å sende båtene migrantene ankommer i, tilbake på sjøen. Denne taktikken har enda ikke blitt tatt i bruk.