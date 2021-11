Alle voksne får tilbud om oppfriskningsdose

Alle over 18 år får tilbud om en oppfriskningsdose når det har gått minst seks måneder etter andre vaksinedosen.

Regjeringen planlegger for at alle mellom 18 og 64 år får tilbud om oppfriskningsdose neste år, når det har gått minst 6 måneder etter andre vaksinedose, skriver de i en pressemelding.

De som er over 65 år får allerede tilbud om en oppfriskningsdose.

– Dette vil bidra til at den enkelte vil bli godt beskyttet i tiden som kommer og unngår en større belastning på samfunnet og arbeidslivet, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Uenighet internt

Støre sier at vaksinasjon er den viktigste beskyttelsen vi har mot korona.

VIKTIG: Vaksinasjon er den viktigste beskyttelsen, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Smitten vil være blant oss i flere år fremover, og det er mye vi sammen kan gjøre for å hindre at viruset sprer seg, men vi trenger også den beskyttelsen vaksinene gir, sier han.

FHI er delt internt om de skal gå for at folk skal få en tredje dose eller ikke i sin anbefaling til regjeringen. De mener kunnskapsgrunnlaget er svakt, viser et faglig grunnlag sendt til regjeringen.

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland sa til TV 2 tidligere fredag at hun mener en oppfriskningsdose ikke skal tilbys til alle aldersgrupper.

– Vi vet jo at jo flere doser du får av en vaksine, jo mer øker sannsynligheten for bivirkninger. Derfor mener jeg at vi skal vi tenke oss ekstra grundig om før vi tilbyr den til alle, sa Grødeland.

Prioritering

FHI vil komme med veiledning om når oppfriskningsdoser til dem mellom 18 og 64 år kan tilbys, og om det vil være behov for justeringer i anbefalingene.

Før kommunene kan tilby oppfriskningsdose til dem under 65 år, må de prioritere å gi første og andre vaksinedose, tredje dose til personer med svakt immunforsvar, oppfriskningsdose til personer som er 65 år og eldre, samt helsepersonell. I tillegg kommer vaksinering mot influensa.