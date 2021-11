Paris Hilton har giftet seg

Det opplyser den amerikanske realitystjernen og milliardærarvingen selv på Instagram.

– Min evighet begynner i dag, skriver Hilton.

Partet giftet seg torsdag, og ifølge TMZ ble bryllupet arrangert på en luksuseiendom i Beverly Hills i Los Angeles til en verdi av 60 millioner dollar.

Nettstedet skriver også at mange av hennes kjendisvenner deltok i bryllupet, blant andre Kim Kardashian, Babe Rexha, Emma Roberts og Paula Abdul.

Ti kjoler

Bryllupet skal feires i tre dager, der seremonien var torsdag, og fredag og lørdag skal det arrangeres fester.

Ikke nok med at bryllupet arrangeres på en luksuseiendom, ser det ikke ut til at paret har spart på noe i planleggingen av bryllupet.

Hilton skal ifølge People gått til anskaffelse av ti ulike brudekjoler som skal brukes i løpet av de tre festdagene.

– Jeg vil at fansen skal se at jeg har funnet drømmeprinsen og at mitt lykkelige eventyr slutter, sa hun sa hun gjestet «The Tonight Show with Jimmy Fallon».

På 40-årsdagen

Det var i forbindelse med feiringen av Hiltons 40-årsdag at Reum gikk ned på kne og spurte om hun ville gifte seg med ham.

Bursdagsfeiringen foregikk på en privat øy, og etter frieriet spiste de middag med familien.

Paret har ifølge Hilton kjent hverandre i 15 år før de tok opp kontakten og ble kjærester mot slutten av 2019.

Reum ble kjent som «grunnleggerens grunnlegger», og startet M13, et firma basert i Los Angeles og New York City som har investert i nyetableringer som Daily Harvest, Lyft, Ring og Rothys.

Etter at Paris Hilton ble verdenskjent i realityserien «The Simple Life», har hun bygget opp «Paris Hilton Entertainment», et globalt merke med ulike produkter og parfymer. Hun debuterte også nylig i «This Is Paris», en Youtube-dokumentar som gikk viralt under pandemien, og i skrivende stund har nesten 20 millioner visninger.